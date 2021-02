No se retira: Don Francisco regresa a la televisión con “Reflexiones 2021”

El conductor más icónico de la televisión hispana, Don Francisco, vuelve este año a reecontrarse con el público que tanto lo aprecia puesto que tiene preparado un proyecto especial llamado Don Francisco: reflexiones 2021 y será transmitido por el canal CNN en español.

El conductor chileno demostró que está muy lejos de retirarse, luego que muchos aseguraron que no iba a regresar a la gran pantalla después de la cancelación de su programa Sábado Gigante el año 2015, pero ahora a partir del 15 de febrero lo podrán ver a través de CNN y por vía Streaming.

“Soy un comunicador en mi año 59 de este oficio que me apasiona, y no puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir. Agradezco esta oportunidad que me da CNN en Español para compartir mis reflexiones con el público y mis invitados”, expresó el animador sobre su proyecto.

Mario Kreutzberger a través de su nuevo programa conversará con invitados especiales, celebridades, personajes del mundo científico y cultural, sobre los temas que inquietan y afectan a la sociedad. El programa demostrará la sensibilidad de las conversaciones, pues se desarrollarán a través de la historias personales de los entrevistados, además como la experiencia será netamente virtual, los usuarios podrán participar enviando preguntas y videos.

‘‘Los invito a acompañarme desde el lunes 15 de febrero a las 9 PM (hora de Miami) en “Don Francisco: Reflexiones 2021” a través de las pantallas de @cnnee ¡Los esperamos!», escribió el animador en su cuenta de Instagram.

fuente: TvNotas