Ofertas electorales: prometen regalar mochilas hasta construir hospitales de cuarto nivel

Los candidatos cruceños hicieron una serie de promesas. Camacho afirmó que el departamento cruceño “no necesita un tramitador” sino un Gobernador.

Fuente: ANF

A menos de un mes para las elecciones subnacionales en Bolivia, los candidatos a la gobernación de Santa Cruz prometieron a los electores desde regalar mochicas a los estudiantes, construir institutos tecnológicos en las provincias, atender infraestructura caminera, hasta construir hospitales de cuarto nivel.

El candidato a la gobernación cruceña por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Cronembold, dijo que garantizará la construcción y equipamiento de un hospital de cuarto nivel para el departamento con recursos del Gobierno central que tendría un costo de $us 200 millones. Asimismo, planteó la construcción de infraestructuras hospitalarias en otras regiones de ese departamento.

“Ya tenemos el acuerdo con el Gobierno nacional. No es una desventaja ser parte del gobierno nacional, es una ventaja, lo hicimos con Warnes (…). Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo gestionar. El votar por un candidato del MAS es más bien facilitar que las inversiones lleguen” sostuvo Cronembold en el debate organizado por la Red Uno.

A parte del candidato del MAS, estuvieron presentes los candidatos Luis Fernando Camacho (Creemos), Germain Caballero (Unidos), Chi Hyun Chung (ASIP) y Luis Felipe Dorado (Sol).

Cronembold recibió duras críticas por parte de sus contendientes al sostener que estar del lado del partido azul sería una ventaja para el electorado. Camacho afirmó que el departamento “no necesita un tramitador” sino un gobernador que trabaje en busca del desarrollo de esa población.

Caballero expresó sus dudas sobre las promesas del candidato del MAS, señaló que durante la gestión del expresidente Evo Morales se habría prometido la construcción de hospitales y no se cumplió; pero también cuestionó la propuesta del candidato de Creemos quien propuso privatizar el tercer nivel de salud. “Lo que significa que no vamos a tener acceso los cruceños al servicio de salud pública”, afirmó.

Las promesas de los candidatos tienen que ver con exigir al Gobierno central la construcción de caminos, aplicar las competencias que hay en la Constitución y estatutos autonómicos, construir centros tecnológicos, realizar un censo, regalar mochicas y otros.

La Paz

Mientras tanto, al debate organizado en La Paz no asistió el candidato a la gobernación por la agrupación “Jallalla La Paz”, Santos Quispe. Estuvieron presentes los candidatos Rafael Quispe de Somos Pueblo, Franklin Flores del MAS, Félix Patzi del MTS y Franclin Gutiérrez de FPV.

El panorama se puso tenso cuando Flores arremetió contra Patzi al señalar que La Paz no necesita gobernadores que dicen que no son tractoristas para no dar soluciones a los problemas. el candidato de Somos Pueblo no se quedó atrás y cuestionó a las autoridades actuales sobre el desarrollo económico.