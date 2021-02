Oliva denuncia nuevamente «persecución política» ante otra causa abierta en su contra

“Está muy claro que no es casual que faltando días para una elección, se presenten estas cosas”, dijo el Gobernador.

El gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva, prestó su declaración ante la justicia este jueves, en esta ocasión por un nuevo caso que se abrió en su contra. La autoridad detalló que por segundo día consecutivo debió presentarse ante autoridades judiciales y lamentó que se esté gestando una «persecución política» a días de las elecciones subnacionales.

“Como había anunciado el día de ayer, no solo me sorprendí con una orden de aprehensión, sino con una citación para estar el día de hoy e informar sobre un convenio que se ha suscrito con el Gobierno Nacional sobre un programa de apoyo educativo. Estoy aquí, cumplo con mi responsabilidad, siempre lo he hecho, siempre he estado acudiendo a todas las convocatorias para poder aclarar cualquier situación”, señaló la autoridad.

Oliva, que repostula nuevamente al cargo a través de la alianza Comunidad de Todos, exigió también que se aclaren hechos que quedaron en la impunidad en el pasado y que merecen una respuesta de parte de las autoridades de la justicia.

“Voy a seguir trabajando como corresponde y vamos a hacer lo que nos toque, son temas que hacen a la propia situación en la que estamos, en un momento electoral, tenemos que superarlos y mirar para adelante”, refirió Oliva.