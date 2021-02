La política exterior de la administración transitoria de Jeanine Áñez borró del mapa a Estados como Venezuela y Cuba, y dejó en la nevera las relaciones con otros países aliados del gobierno de Evo Morales (2006-2019). Ahora, esas naciones, como Rusia y China, han retomado protagonismo en el gobierno de Luis Arce, por su apoyo al plan de vacunación contra el virus.

Ya lo dijo esta semana el encargado de Negocios de la Embajada de Rusia en Bolivia, Iakov Fedorov, en La Razón Radio, al hablar sobre proyectos estancados como en el campo de la medicina nuclear: “Nuestras relaciones estaban durmiendo con el gobierno transitorio (noviembre de 2019 y noviembre de 2020), sin embargo ahora han despertado con la actual administración gubernamental”.

Rusia permitió el inicio de la inoculación en el país con la llegada de un primer lote de 20.000 dosis de la Sputnik V, de un total de 5,2 millones que arribarán hasta medio año. Arce habló directamente con el presidente ruso Vladimir Putin en enero sobre el tema, lo que se tradujo en la cooperación de ese Estado.

Mediante otras negociaciones, Bolivia aseguró poco más de 15 millones de vacunas para inmunizar a su población este año, tomando en cuenta las dosis Sputnik V y AstraZeneca, y las Pfizer que llegarán gracias al mecanismo Covax. Pero el jueves, China, otro aliado “olvidado” por Áñez, se sumó al plan impulsado por Arce con 500.000 dosis de Sinopharm, 100.000 en calidad de donación.

Arce reveló que en ello tiene mucho que ver su colega chino, Xi Jinping, con quien habló sobre este asunto. Remarcó que estos logros se deben a que su gobierno retomó el norte en su política exterior. “Bolivia ha vuelto a relacionarse con el mundo, hoy la diplomacia de los pueblos está nuevamente al servicio del pueblo boliviano”, dijo en el acto en que anunció la llegada de las vacunas chinas para este mes.

“Quiero recordar la conversación con el embajador (de China, Huang Yazhong), Luego de ser electos (18 de octubre de 2020), con el hermano David (Choquehuanca, vicepresidente) hablábamos de las vacunas, de reanudar las relaciones con China”. Y relató que al hablar con el Presidente chino se acordó restablecer la comisión para tratar temas bilaterales, que incluían la posibilidad de que el país acceda a la vacuna Sinopharm, lo que se tradujo el jueves.

“Estamos esperanzados al escuchar al representante de Sinopharm de que esto inclusive puede ser mucho más amplio si las condiciones de producción lo permiten. Agradecemos al Gobierno y Presidente de China por este compromiso con el pueblo boliviano, que lo recibimos con el corazón. Sabemos que no estamos solos en la batalla, que hay un gobierno que nos ayuda en el marco de la solidaridad de países, esto no hubiese sido posible si el Gobierno no tuviera las mejores relaciones con el Gobierno chino”.

Mientras que el embajador Huang Yazhong subrayó que esto “demuestra nuestro profundo sentimiento amistoso al hermano pueblo boliviano. Y también es nuestro concepto de promover la construcción de una comunidad sanitaria humana. La pandemia es muy grande, el planeta es pequeño, y la solidaridad y la cooperación entre todos puede ayudarnos a superar estas dificultades”.