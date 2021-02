Para la Fiscalía, la agresión de sujeto contra policía en Potosí no amerita detención preventiva

El Ministerio Público una vez tomó conocimiento del caso, actuó con la investigación presentando una querella contra el agresor, sin embargo, en la denuncia no solicita a la Justicia su detención preventiva

Fuente: Red Uno

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, aseguró en el programa Que No Me Pierda que los delitos que cometió el sujeto, que estando en estado de ebriedad golpeó físicamente a una mujer policía el sábado por la tarde en Potosí, no amerita sanciones extremas en las medidas cautelares como una detención preventiva.

Durante la entrevista la noche del martes, la fiscal indicó que Álvaro Agustín F. A. el agresor y kinesiólogo de un club del fútbol profesional boliviano, fue imputado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Indicó que una vez conocieron de la información directa, la Fiscalía actuó inmediatamente con la investigación de un procedimiento especial con delitos flagrantes, empero, en la querella contra al sindicado no se pide a la Justicia su detención preventiva.

«Una vez que fue aprehendido, la libertad la dio el juez (…) los delitos por los cuales se lo está investigando no amerita una medida cautelar extrema como una detención preventiva (…) se aplica medidas extremas, como la detención preventiva, a aquellas sanciones que superan los seis años en delitos patrimoniales y cuatro años en las demás. Ninguno de los delitos que se está investigando al sujeto nos permite aplicar una medida extrema», insistió Choque.

Explicó que en el caso del primer delito (resistencia), la misma tiene una sanción de un mes a un año, mientras que en el segundo delito (lesiones) tiene una sanción de días o trabajos de comunitarios, sin embargo, en ambas no merecen una detención preventiva en la cárcel de acuerdo al procedimiento penal.

Ante la consulta si se aplicará la Ley 348, que gira en torno a la violencia de género, Choque respondió que no aplica porque no está tipificado en los delitos penales pues requieren muchos elementos.

La jornada del lunes circuló el video en redes sociales donde muestra cómo la mujer resultó herida producto de los golpes del conductor que estaba en presunto estado de ebriedad.

Mediante un comunicado, el Comando de la Policía Boliviana anunció la acción penal, a tiempo de repudiar el hecho. “Estos hechos no pueden quedar en la impunidad”, indica el pronunciamiento difundido en redes sociales.

Agrega que la entidad verde olivo no tolerará ningún acto de violencia contra algún servidor público policial, anticipando apoyo jurídico social y sicológico a la uniformada que fue objeto del maltrato en la Villa Imperial.

En las últimas horas se conoció que la policía y el agresor llegaron a un acuerdo conciliatorio y que incluso hubo un memorial de desistimiento de parte de la víctima.