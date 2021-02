Fuente: Bolivia

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo Lidia Patty exigió el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0396/2019-S2, que establece que la prestación de servicios de salud no puede ser interrumpida, sin el perjuicio de que los trabajadores de este sector adopten otras medidas de protesta que no impliquen el abandono de sus funciones en horarios laborales.

“La Fiscalía tiene que hacer cumplir la Sentencia Constitucional de 2019, los médicos no pueden abandonar sus trabajos y no pueden dejar a nuestros hermanos y hermanas que estén muriendo en los hospitales. No pueden abandonar sus funciones, tienen derecho a reclamar, pero no pueden dejar sin atención los centros de salud”, precisó Patty.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, el 29 de mayo de 2019, emitió un fallo en respuesta a la Acción Popular interpuesta por el abogado David Ticona Balboa ante la paralización de los servicios de salud dispuesta por los dirigentes de este sector en rechazo a la implementación del Seguro Universal de Salud (SUS), que ratificó la vigencia plena del artículo 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta solamente a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás”.