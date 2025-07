De la toalla de Dunn y el colmillo de Mariana al viaje afable de Paz

A la espera de que el evismo defina posiciones, el duelo entre Tuto y Samuel se analiza con calma para no errar. La campaña de Andrónico sigue estancada y Del Castillo no pierde la fe. Tampoco Paz

La semana empezó con debate y acabará hoy con encuesta, pero curiosamente los protagonistas de la campaña siguen siendo dos de los que no aparecen ni en una ni en otra. Jaime Dunn y Evo Morales.

El primero acabó por tirar la toalla esta semana luego de la inhabilitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la irregularidad de su solvencia fiscal y el segundo se sigue apareciendo como fantasma en cualquier movimiento por debajo del radar sea cerca de Morena de Eva Copa o de Johnny Fernández.

Dunn renunció a acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional para hacer valer sus derechos, el único órgano que dado su currículum reciente, podía haber estimado su participación como necesaria para desesperación de sus contrincantes del centro derecha, que sin duda respiraron aliviados el martes.

Evo no renuncia a nada, pero todas sus puertas están cerradas: no volverá Pan Bol ni puede sustituir a Johnny Fernández (ni a Andrónico Rodríguez, ni a Eva Copa) como candidato a la presidencia salvo que estos sean inhabilitados por algún desmán de campaña. El plazo en ese caso está vigente hasta tres días antes y el propio vocal Tahuichi Tahuichi dijo que quizá no habría tiempo en ese caso de proceder al análisis. Increíble pero cierto.

Esa estrategia es la que parecería manejar Johnny Fernández y su UCS para dejarle espacio al evismo… pero en la vicepresidencia. Fernández ha recordado esta semana que tiene ese plazo para sustituir a su vicepresidente inhabilitado y también ha dicho que este fin de semana hará campaña en el Chapare. En cualquier caso parte del misterio se está revelando a la vez que se publica esta crónica, pues el TSE publica hoy las listas de los partidos ya con los sustitutos de los candidatos que renunciaron y eso dará pistas sobre si el evismo ha copado esas listas o no.

Y por si acaso, suena hasta Evaliz para la vicepresidencia.

Tuto y Samuel

Uno de los grandes alicientes de la encuesta de hoy, que salvo sorpresa no midió a Dunn, será ver si se ha abierto alguna brecha entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, a quienes recurrentemente se les coloca como primero y segundo a muy escasa distancia. Desde luego si es así no será por el impacto del debate de la pasada semana, donde no se enfrentaron ni siquiera en los turnos de pregunta.

Samuel lleva demasiados días con su campaña de 100 días y tal vez pronto haga algún giro necesario. Esta semana insistió en cargar contra el Gobierno y su capacidad de dispendio y propuso un decreto de austeridad que probablemente no despertó pasiones entre los votantes, no tanto por el contenido como por el contrincante: el gobierno está amortizado y ya prácticamente no importa lo que haga o diga.

Tuto tiene un problema con su elección de vicepresidente. Juan Pablo Velasco patinó estrepitosamente en su puesta de largo y desde entonces está en la congeladora sexi o no sexi. La apuesta por convertirlo en una réplica de sí mismo y sus inicios hablando de innovación y visión global olvidó pasar las mínimas pruebas de fiabilidad, incluyendo su vinculación con el Banco Fassil (se renuncia si el papá es narco, pero no si es estafador). Au8n así, sin Dunn en el escenario, aireando a Branko Marinkovic puede atraer parte de ese voto que, sin embargo, no deja de ser su mismo espectro.

Samuel puede atraer voto urbano del evismo explotando su imagen de “ekeko” y haciendo malabares entre el perfil socialdemócrata y el austericida; pero Tuto no. Tuto solo le puede quitar a Samuel, lo que hace aún más rara su participación en el debate.

Andrónico y Mariana

El otro binomio intentando alzar vuelo es el de la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, todavía con decenas de asuntos por centrar, algunos bastante simples, como saber qué voto es el que están pidiendo. Esta semana trascendió que su estratega es Antoni Gutiérrez Rubi, el de Petro, el del Frente de Todos. Es de los buenos y de los caros, pero milagros no sabemos si hace. Andrónico no compareció al debate de Red Uno dejándole todo el espacio a Eduardo del Castillo, que se desenvolvió bien, pero además pinchó en la entrevista con Gabriela Oviedo por su exceso de formalismo y sus respuestas vagas.

Que respondiera que “se aplicará la Ley” al ser consultado por la aprehensión de Evo Morales es un ejemplo de la ambigüedad y que cada cual interpreta según su emoción, para unos fue traición, para otros confirmación de que es su aliado.

Prado esta semana salió a morder con las claves más claras: necesita acercar el voto de Evo Morales pero eso no lo hará con “buenrollismo”. Todavía nadie entiende qué quiso decir cuando dijo “contra Evo, nada”, pero quedó muy claro cuando en medio del foro de la Cámara de Exportadores en Santa Cruz, donde técnicamente se desenvolvió sin ningún problema, definió lo sucedido en 2019 como “golpe de Estado” y después “quiebre institucional”. Enseñando el colmillo se desenvuelve mejor y quizá, se acerca más a su objetivo.

La gira de Rodrigo Paz

Mientras sube la temperatura de la batalla política en las redes y medios y calles, con una sucesión de eventos lo más masivos posibles, Rodrigo Paz Pereira y el capitán Edman Lara siguen en su gira por el país grabándose a diario y “todo el día” como dice Paz Pereira que le ha sugerido su hija, recorriendo el país en movilidad. Si tienen suerte logran armar alguna caravana en alguna ciudad intermedia. El pasado fin de semana pasaron por Tarija – donde el exalcalde sigue sin presentarse formalmente – y siguieron rumbo al Chaco.

Ahora el candidato del partido Demócrata Cristiano (PDC) insiste en que son “el binomio del pueblo” y de centro, una forma de diferenciarse un poco a las apuradas tras haber ensayado varios enfoques.

No hay duda que el que tiene mayor tirón es el capitán Edman Lara – incluso Tuto le preguntó a Del Castillo en el debate por su baja como policía – y que los viajes a lugares exóticos alimentan de contenido sus redes y gustan a sus seguidores. Posiblemente, dicen los analistas, siguen creciendo entre la población joven que no sabe quién era Jaime Paz ni todo el recorrido de Rodrigo Paz. Que les de parea “ganar en primera vuelta” como asevera Rodrigo, es otra historia, pero de ilusión, obviamente, también se vive, pues eso precisamente es la política.

