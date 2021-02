Pese a alarma por nueva cepa, control es casi nulo en frontera Bolivia-Brasil

Fuente: Página Siete/ La Paz

Pese a la emergencia que se vive en la Amazonia brasileña por la presencia de una nueva cepa de coronavirus y el colapso sanitario en estados como Rondonia, en territorio boliviano en Guayaramerín, frontera, el control es mínimo o casi inexistente.

Fabiano Maisonnave, periodista brasileño, contó que el pasado miércoles cruzó desde territorio de Brasil hacia Guayaramerín y nadie le pidió detenerse ni le exigió documento alguno al pasar. “Entré y salí y nadie me paró. Más arriba, en el río Guaporé la Armada tenía el paso cerrado en Versailes, pero en Guayaramerín, cero control”, relató el reportero.

Esto le llamó la atención, dijo, porque en la Amazonia brasileña se ha detectado una variación del coronavirus y en el estado vecino de Rondonia ya no hay cupo en los hospitales (hubo colapso).

El gobernador de Rondonia, Marcos Rocha, anunció la semana pasada, según EFE, que ese estado de la Amazonia brasileña comenzará a enviar a pacientes con la Covid-19 a otras regiones del país ante la falta de camas en sus hospitales y el colapso sanitario que vive la capital regional, Porto Velho.

Rondonia, estado amazónico fronterizo con Perú, ha admitido que está al borde de un colapso sanitario similar al que enfrenta el vecino estado de Amazonas y su capital, Manaos, donde han muerto algunos pacientes tanto por la falta de lechos hospitalarios como de oxígeno para los que están conectados a respiradores mecánicos. Este estado limita en el suroeste con Bolivia.

Otro ciudadano de Guayaramerín contó a Página Siete que hace unos 10 días cruzó hacia Guajaramerin en el lado brasileño y observó que hay un mayor control y presencia de la policía militar y federal.

Además, en las tiendas de ese municipio vecino mantienen distancia y preguntan desde adentro qué es lo que se desea y alcanzan el producto, mientras que en otros negocios sólo pueden ingresar algunas personas y el resto debe esperar con distancia. En cambio, en el lado boliviano básicamente se exige el uso de barbijo y se toma el control de temperatura, nada más, añadió.

“Lo único es la temperatura, echan alcohol y es posible que no haya más control. No se pide pruebas de PCR, ni siquiera hay dónde hacerse esa prueba. En Brasil si no llevas barbijo hasta te pueden detener”, indicó.

Añadió que el puerto se abre a las 8:00 y se cierra a las 12:00 y vuelve a abrirse a las 14:30 hasta las 17:30 y los sábados de 8:00 a 14:00. “Si sales puedes retornar en embarcaciones pequeñas. Puedes ingresar ilegalmente si quieres. No hay problema, pero es un riesgo porque la lancha se puede voltear”, testimonió.

Controles

El médico Michael Borches Da Silva, coordinador de la Red 8 de Salud en la región, afirmó que como red de salud se sugirió cerrar la frontera, pero esa es una decisión que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) debe tomar.

“Al comienzo las brigadas y personal de salud estuvieron en puerto, pero ahora desde que aumentaron los casos estoy replegando todo a los hospitales, no tengo control, por eso dejé el tema para que Migración verifique la entrada”, precisó Borches Da Silva.

Explicó que se está subsanando la contratación de personal médico, enfermeras y auxiliares y se llevará más gente para hacer control en el puerto, pero aclaró que es difícil exigir pruebas PCR a quienes ingresan, ya que tampoco hay reactivos.

“Se hace control de temperatura, sintomatología no más. Si es boliviano, se lo hace ver con una brigada y si es brasileño se lo retorna con un informe”, subrayó Borches Da Silva.

Control migratorio

El responsable regional de Migración en Guayaramerín, Rodrigo Martínez, explicó que en la región sólo pueden cruzar personas de los dos municipios, pero admitió que la frontera es muy amplia.

“La frontera es amplia y no contamos con todo personal. Hay cuatro inspectores que rotan 24 horas cada ocho horas y estamos solicitando contratar más personal porque es un municipio fronterizo. Es amplia la frontera y se requiere controlar toda la orilla del río”, recalcó.

Indicó que como Migración se controla que quienes crucen tengan pasaporte, carnet de identidad y documento de ingreso o salida y también se exige el certificado de una prueba PCR. “Al brasileño se le exige pasaporte actualizado y boleta de entrada y salida, certificado de PCR, pero los protocolos deben estar a cargo de la red de salud”, aseveró.

La directora de Migración, Katherine Calderón, explicó que en todas las fronteras se exige para el ingreso de ciudadanos bolivianos o extranjeros una prueba PCR negativa con tres días de antigüedad, similar a las exigencias en Brasil.

Sin embargo, aclaró que hay ciudades limítrofes que tienen convenios para tránsito de ciudadanos entre sí.

Según la Secretaría de Salud de Rondonia, 12 de los hospitales del estado estaban la semana pasada con el 100% de sus camas en UTI ocupadas, incluyendo todos los de Porto Velho, ciudad en la que tampoco hay cupos en los hospitales .

EEUU, países de Europa y otros restringen turistas brasileños

Estados Unidos, países de América Latina y de Europa comenzaron a aplicar restricciones a viajeros de Brasil o de Reino Unido debido a la aparición de nuevas variantes de coronavirus en ambos países.

Una nota de CNN Brasil revela que una encuesta de la agencia de viajes Decolar planteó que de los diez destinos top en 2021, al menos siete han cerrado sus fronteras a los turistas brasileños.

En Europa, Lisboa, París y Londres encabezan la lista. Entre los destinos más populares de América Latina, Buenos Aires (Argentina) no acepta a brasileños. Punta Cana (República Dominicana) impuso restricciones a quienes hayan estado en el Reino Unido.

En Santiago de Chile, los turistas brasileños sólo pueden llegar por vía aérea y deben hacer una cuarentena obligatoria de diez días.

Tres de los destinos más populares se encuentran en Estados Unidos: Orlando, Miami y Nueva York. En ese país, las fronteras permanecen cerradas a los viajeros de Brasil.

Los horarios para solicitar una visa de entrada están suspendidos indefinidamente para esos ciudadanos. Incluso aquellos que ya tienen una visa válida y son elegibles para excepciones como viajes para estudios y tratamientos médicos, no pueden ingresar a Estados Unidos si estuvieron en Brasil en los 14 días previos al viaje. La presentación de una prueba PCR negativa es obligatoria.