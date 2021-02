Presidente del Senado califica como inconcebible un paro médico en emergencia sanitaria

La Ley de Emergencia Sanitaria fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, calificó este jueves como inconcebible el anuncio de un paro médico en plena crisis de salud por el Covid-19 y apeló a la conciencia de los galenos que rechazan la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Esperamos y apelamos a la conciencia de los médicos, los profesionales en salud no pueden interrumpir el servicio en esta crisis sanitaria, (…). Es mucha irresponsabilidad en plena crisis sanitaria parar el servicio de salud, es inconcebible. No he visto en ningún país que el sector médico esté paralizando el servicio de salud cuando el pueblo lo necesita”, reflexionó Rodríguez.

La Ley de Emergencia Sanitaria fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial y tiene por objeto establecer medidas para proteger la vida, la salud, la integridad y el bienestar de la población, ante una emergencia de tipo sanitario en el país.

“Lo único que se quiere con esta Ley de Emergencia Sanitaria, es facilitar los procesos administrativos en cuanto a la adquisición de medicamentos o generar condiciones para que todo lo que el Gobierno está planteando en su plan estratégico de lucha contra la pandemia pueda ejecutarse”, afirmó Rodríguez.

En ese marco, el titular del Senado instó al Ejecutivo y al sector salud para que elaboren, de forma conjunta y consensuada, la reglamentación de la norma que busca facilitar la implementación de la estrategia nacional de lucha contra el Covid-19.