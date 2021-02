Presidente del Senado no apoya la postergación de las elecciones subnacionales

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no está a favor de posponer la fecha de la realización de las elecciones, señala que se debe tomar en cuenta que la pandemia no va a terminar de un día al otro por lo que un cambio de fecha no garantiza nada.

Rodríguez afirmó que en las próximas horas analizarán los argumentos de la acción popular presentada contra la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral para reprogramar los comicios para evaluar la respuesta que darán ante la justicia.