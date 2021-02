«Puede ser peor que el Covid»: Christopher Uckermann, de RBD, aseguró que ni él ni su familia se aplicarán la vacuna

El también actor reveló que apoya la alimentación y la medicina natural, por lo que la codiciada inoculación queda fuera de sus planes

Anteriormente el actor ya había polemizado al compartir teorías de la conspiración (Foto: Instagram)

Hace unos días que la jornada de vacunación contra el coronavirus en México comenzó, y luego de la fase inicial de suministración de la dosis al personal médico que se mantiene en la lucha y la atención a los pacientes de COVID-19, la esperada inoculación se ha comenzado a aplicar a los adultos mayores en distintos estados de la República.

Dicha vacunación, que representa una esperanza para la población frente al virus que ha causado millones de fallecimientos alrededor del mundo, ha sido la más esperada de los últimos tiempos. Sin embargo, existen personajes del medio del entretenimiento que ya han declarado públicamente su intención de prescindir de ella.

Tal es el caso de Paty Navidad, Sylvia Pasquel y Eric del Castillo, quienes aseguraron que no piensan acceder a la vacuna debido a sus convicciones personales. Es ahora Christopher Uckermann, integrante de RBD, quien se une a la lista de famosos que no tienen su fe depositada en la fórmula desarrollada para hacer frente a la letal pandemia.

Christopher destacó que nadie de su familia accederá a la aplicación (Foto: Instagam @Christophervuchermann)

En un encuentro con los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Christopher habló de su manera de pensar frente a la vacuna y aseguró que ni él ni su familia accederán a la codiciada dosis. Y es que al ser cuestionado por los reporteros acerca del fallecimiento de la abuela de Belinda, con quien mantuvo una relación amorosa hace más de diez años, el también actor lamentó su deceso y habló de la importancia de cuidar a los adultos mayores.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas” expresó contundentemente el cantante, cuyas declaraciones fueron captadas por la cámara del reportero Edén Dorantes.

Christopher comentó que de niño sí le aplicaron varias vacunas, sin embargo, el actor de Rebelde reiteró que no cree en ellas al igual que su familia. Señaló que de hecho confía más en los medicamentos naturales: “Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie (de su familia) se va a vacunar”, indicó.

Durante los ensayos de RBD, el cantante fue el único que no usó cubrebocas (Foto: Instagram @Anahi)

Ya, anteriormente, el artista había dado muestras de su ideología al poner en duda la existencia de la pandemia, pues aseguró que el padecimiento es una mentira e instó a sus seguidores a, según él, darse cuenta de la realidad.

Desde finales del marzo de 2020, el ex RBD ha publicado múltiples mensajes que intentan poner en duda la veracidad de la emergencia que azota al mundo. A principios de mayo compartió un vídeo donde aparece personal sanitario higienizando lugares públicos en la Ciudad de México, y aseveró que es muy sospechosa la manera en que están actuando las autoridades para llamar la atención de la población “A plena luz del día para que sea más llamativo y obvio…¿qué piensan?”

Uckermann comentó que todo el entorno se ha tornado muy extraño, y pidió a sus seguidores que “despierten” y se den cuenta de lo que ocurre. Incluso ha criticado las infografías que publica la Secretaría de Salud de México, asegurando que están ocultando una verdad.

Christopher Uckermann descartó que se realice otro concierto de RBD próximamente (Foto: Netflix)

El protagonista de la serie Abra Cadabra puso en duda el alcance y la veracidad de la enfermedad, y al ser señalado por los usuarios de Twitter por difundir fake news las justificó calificándolas como “libertad de expresión”.

También ha compartido vídeos en los que diversos conferencistas aseguran que la enfermedad es parte de un plan de las élites “para tomar el control de nuestras vidas, libertad y salud” y un tuit con un desconcertante mensaje.

“La estafa del virus”, “Las verdaderas razones detrás del encierro”, “El plan de borrar la interacción humana”, “La corrupción del sistema médico”, “El plan secreto de nuestros gobiernos para convertir Occidente en China” y “Vacunas y nano bots” son los nombres de los vídeos y artículos que ha compartido el integrante de RBD.