Quispe se va y Crespo puede ser titular interino del Tigre

Juan C. Toro / La Paz

Ronald Crespo, segundo vicepresidente de The Strongest, asumiría como titular interino del club ante el alejamiento provisional de Inés Quispe viuda de Salinas, quien debe viajar al exterior por temas de salud.

Fuentes del club confirmaron que en una reunión de directorio, entre mañana y miércoles, la presidenta solicitará permiso por dos meses y delegará sus funciones a uno de los miembros de su directorio.

Según estatutos, Verónica Palenque tendría que ocupar ese puesto, por ser la primera vicepresidenta, pero las fuentes consultadas por este medio explicaron que por sus obligaciones no estaría en condiciones de aceptar la responsabilidad, por lo que el segundo vicepresidente, en este caso Crespo, sería quien se quede en el cargo.

“No hay nada oficial, todavía estamos sujetos a una reunión”, afirmó Crespo cuando se le consultó sobre el tema. Añadió que todo se tiene que manejar con los estatutos y remarcó que la primera persona para tomar el cargo sería Palenque.

Durante los últimos días se habló de la posibilidad de que Inés Quispe deje el cargo en forma definitiva, pero ello fue desmentido por Verónica Palenque el pasado viernes.

Sin embargo y ante la probabilidad de que se presentara ese panorama, se consultó al presidente del tribunal de honor, Javier Hinojosa: ¿Qué será lo que sucedería en el club?

Explicó que si la presidenta renuncia, uno de los tres vicepresidentes tiene que asumir el cargo y en caso de que ninguno lo haga se llamará a elecciones.

Durante la semana pasada comenzó a sonar el nombre de Freddy Téllez para que tome el timón del club. “No me brindo ni me excuso”, dijo el ex dirigente de la institución.

Al respecto, Hinojosa aclaró que él no puede hacerse cargo del club porque no es miembro del directorio. Remarcó que los tres vicepresidentes son Palenque, Crespo y Saúl Nina.

“Téllez puede aspirar a la presidencia si es que se convoca a elecciones”, resaltó.

En tanto, la Gloriosa Ultra Sur convocó a una reunión de socios, hinchas y stronguistas en general “para encontrar mejores días para nuestro memorable club The Strongest”.

En un comunicado, se aclaró que “no se permitirá la intromisión de ex dirigentes y el retorno de quienes hicieron daño al club”. Tampoco dejarán que haya un “pasanaku presidencial” y no se permitirá que se aprovechen de la coyuntura.