Rafael Paz: “No me van a callar nunca, aunque me suspendan o castiguen”

Horas antes de terminar todos sus descargos para enviarlos a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Paraguay, Rafael Paz habló con DIEZ.

El titular del club azucarero aún mastica la bronca que le genera el haber sido acusado de ‘discriminador’ por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.

“Es una vil mentira. Se pasó el tipo. Dice que porque es de El Alto, lo discrimino. De rabia ni he leído lo que me llegó de la comisión de ética de la Conmebol. Se hace la víctima y para mentir hasta me dijeron que contrató abogados paraguayos”, sostuvo Paz, que desde que asumió en su segunda etapa como presidente del club, Guabirá clasificó tres veces a la Copa Sudamericana (2018, 2019 y 2021).

“La Conmebol no debería meterse en temas internos del fútbol boliviano. De todas formas no voy a ir a Paraguay. Mandaré un memorial en el tiempo establecido y en mis respaldos estoy argumentando por qué Costa no puede ser presidente de la Federación y todas las irregularidades y hechos de corrupción que él mismo denunció”, subrayó.

Paz cree que es el blanco de las demandas de Costa y su directorio en la FBF porque piensa diferente y exige un manejo transparente del fútbol boliviano.

“No sé qué pretenden (los de la FBF). Seguramente, sacarlo al más crítico. Pero no me van a callar nunca, aunque me suspendan o castiguen. Igual voy a seguir siendo presidente de Guabirá y desde afuera voy a seguir dándoles más duro todavía. Con más ganas voy a denunciar las cosas irregulares en la FBF. No me van a sacar de presidente de mi club. No son quienes para hacerlo”, enfatizó.