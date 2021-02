Representante de Covax: Bolivia recibirá casi 100 mil vacunas Pfizer hasta marzo

Fuente: Página Siete / La Paz

Uno de los representantes del mecanismo Covax -programa creado para dar un acceso equitativo a las inmunizaciones contra la Covid-19- informó que Bolivia recibirá hasta el primer trimestre de este año casi 100 mil vacunas Pfizer y que las 900 mil desarrolladas por AstraZeneca y Oxford llegarán hasta el primer semestre de este año.

“La comunicación que hemos hecho a Bolivia es que le fueron asignadas un millón de dosis de (las vacunas), pero no para febrero. Lo que se le ha comunicado es una asignación de casi 100 mil dosis de Pfizer para el primer trimestre, es decir, febrero o marzo”, respondió Santiago Cornejo, ejecutivo de Covax para América Latina, a una pregunta de Página Siete.

En un encuentro virtual con periodistas de Bolivia y Honduras, en el marco de un taller de capacitación organizado por la Fundación Thomson Reuters, el ejecutivo dijo que el mecanismo Covax asignó al país otras 900 mil vacunas AstraZeneca, pero precisó que serán distribuidas “para la primera mitad del año”. Incluso advirtió que estos fármacos deben ser considerados como “una pre-asignación y no es una asignación final”.

Esta situación ocurre porque deben realizar una evaluación al país para saber si “están listos” para recibir esa cantidad de dosis, tal como lo hicieron para la asignación de las vacunas Pfizer; considerando que estas últimas, deben mantenerse a temperaturas de menos 70 grados centígrados.

Esta demora se debe a que las vacunas de AstraZeneca, que son elaboradas en los laboratorios de Serum Institute de India y que llegarán a Bolivia, necesitan la autorización de “uso de emergencia” que debe proporcionar la OMS.

“Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora y todavía la vacuna de AstraZeneca no tiene la autorización de la OMS de uso de emergencia y hasta que no la recibamos, no podemos suministrarla. Es el paso que nos falta. Una vez que esa autorización esté lista, ahí sí vamos a comenzar a distribuir esa vacuna”, afirmó.

Cornejo prevé que a mediados de febrero se cuente con la autorización. “En cambio Honduras -que va a recibir de la producción de la vacuna AstraZeneca que hacemos en Corea del Sur- llegaría su autorización de la OMS a finales de febrero”, indicó.

La declaración del representante de Covax se registró cinco días después del anuncio del presidente Luis Arce, quien dijo que llegará un lote de casi un millón de vacunas al país este mes. “Hoy puedo decirles que hemos recibido la respuesta al trabajo realizado que fue enormemente positivo. En febrero recibiremos casi un millón de vacunas. Estamos avanzando, tenemos vacunas, tenemos esperanza, vamos a salir adelante”, declaró.

Arce informó que las pasadas semanas se llevaron adelante negociaciones con la Organización Mundial de la Salud para anticipar la llegada de vacunas del mecanismo Covax. “Buscamos ser priorizados en la entrega y reparto de las mismas”, dijo.

Las Naciones Unidas, a través de un comunicado, “celebró” que Bolivia sea seleccionado entre los primeros países de la región en recibir la vacuna a través del mecanismo Covax. “La entrega de casi un millón de vacunas en calidad de donación, 92.430 dosis de Pfizer y 900 mil dosis de AstraZeneca es parte del cumplimiento del acuerdo de Covax con el país para asegurar la disponibilidad y el acceso de vacunas”. “Bolivia, al constituirse en un país prioritario de la Alianza para las Vacunas Gavi (por su sigla en inglés), recibirá de manera gratuita las vacunas, a través del compromiso anticipado de mercado del Mecanismo Covax. Este será el primer lote que recibirá el país hasta completar el número de dosis para cubrir al 20% de su población” , añade la nota.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, dijo ayer a Unitel que se prevé la llegada de las vacunas Pfizer “a partir de la segunda quincena” de este mes y que “trabajan” con la OPS y OMS para la logística y el transporte. Respecto a las dosis de AstraZeneca, la autoridad dijo que estarían llegando “a partir de finales de este mes”.

Cornejo, ejecutivo de Covax, dijo que el compromiso que asumieron es la distribución de vacunas para el 20% de los habitantes de los países miembros. No precisó las fechas de entrega de los siguientes lotes al país y a los otros Estados que forman parte del acuerdo.

La vacuna Sputnik V llega al personal de Cotahuma y La Portada

Médicos y enfermeras que trabajan en las áreas de terapia intensiva de los hospitales municipales de La Portada y Cotahuma recibieron ayer la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

“Somos más de 270 trabajadores, sin embargo, recibimos 45 dosis para el personal de terapia intensiva que está conformado por los médicos intensivistas, los galenos de apoyo, licenciadas y auxiliares en enfermería”, explicó la directora de La Portada, Liliana Gonzales.

Dijo que las seis unidades de terapia intensiva (UTI) están llenas y pese a que darán de alta a otros tres pacientes de sala común, no hay espacio para nuevos infectados.

Respecto a los profesionales de salud de ese nosocomio que se contagiaron, Gonzales explicó que se redujo de un 7% en la primera ola a un 2% en la segunda. “Tenemos medidas de bioseguridad estrictas para el personal según el nivel de exposición en que se desenvuelve cada trabajador”, dijo la galena.

El director del Hospital Cotahuma, Martín Carrasco, explicó que 38 profesionales de terapia intensiva fueron vacunados con la primera dosis y se prevé que la segunda dosis de la Covid-19 se administrará en 15 días.

Además, en ese mismo lapso se estima que dispongan del fármaco para el resto del personal en salud. Dijo que no hay espacio en terapia intensiva, además aseguró “no hay mucho insumo médico para las UTI”.

Según datos del Observatorio Covid-19 de la Alcaldía de La Paz, el martes en el municipio paceño se registraron 464 nuevos casos.

El Servicio Departamental de Salud de La Paz se encarga de la logística y disposición de las dosis de la inmunización.

La campaña de vacunación en el departamento de La Paz comenzó el pasado fin de semana con la aplicación de dosis al personal médico del Hospital del Norte, en El Alto.