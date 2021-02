Resultado de peritaje a respirador español se conocerá a fin de mes

En mayo de 2020 fueron comprados mediante intermediarios los 170 ventiladores producidos por la empresa española GPA Innova, por un precio superior a los $us 4,7 millones, lo que desvela que cada máquina le costó al Estado $us 28.000, aunque el precio de fábrica era de $us 7.194.

Fuente: ATB Para esta semana está programado el peritaje a uno de los 170 respiradores españoles adquiridos durante el régimen de Jeanine Añez, y el resultado, respecto a que si estos equipos son útiles o no para terapia intensiva en casos de Covid-19, se conocerá hasta fin de mes. En mayo de 2020 fueron comprados mediante intermediarios los 170 ventiladores producidos por la empresa española GPA Innova, por un precio superior a los $us 4,7 millones, lo que desvela que cada máquina le costó al Estado $us 28.000, aunque el precio de fábrica era de $us 7.194.



Al margen del sobreprecio, los respiradores fueron objetados por especialistas médicos que aseguraron que no eran útiles para terapia intensiva, sino sólo para asistencia en emergencias, por lo tanto son inadecuados para atender a pacientes con coronavirus. El fiscal Omar Mejillones explicó que el peritaje que hará en Santa Cruz determinará la utilidad que tienen los ventiladores para tratar el Covid-19. El Ministerio Público secuestró uno de esos equipos, mientras que los restantes 169 se encuentran en poder de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), dependiente del Ministerio de Salud. “No corresponde al Ministerio Público decir si los ventiladores son aptos para el tema del coronavirus, eso ya dependerá de las instancias médicas correspondientes”, manifestó. Situación de navajas El fiscal Mejillones recordó que en diciembre de 2020 el Ministerio Público imputó al exministro de Salud Marcelo Navajas por el delito de uso indebido de influencia, por ello se solicitó la detención domiciliaria sin salida laboral. De acuerdo con las investigaciones, Navajas es uno de los principales involucrados en dicha adquisición con presunto sobreprecio. Respecto a la situación del exembajador de Ciencia y Tecnología Mohammed Mostajo, el fiscal Mejillones añadió que no es un participante directo del hecho, por lo tanto no se ve por conveniente convocarlo para declarar. “Anteriormente declaró de manera incompleta por escrito; sin embargo veremos si es necesario que preste otra declaración”, manifestó. Los 169 ventiladores se encuentran en un depósito de El Alto.