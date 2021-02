Rey, el 10 de Bolívar: «Sé del peso que tiene» esa camiseta

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“Sufrí mucho para adaptarme a la altura, pero este año ya no hay excusas”, admitió el mediocampista Álvaro Rey, quien lucirá en esta temporada la histórica casaca 10 de la Academia.

El español hizo una evaluación personal de su llegada al club, en septiembre de 2020, y reconoció que en un principio le costó el cambio “drástico” que tuvo que soportar al llegar a La Paz.

“El tiempo de adaptación no fue el adecuado, ya que acabe la liga en España a principios de julio y con Palmeiras jugamos en septiembre, estaba dos meses sin competir y sabemos lo que es la altura, complica a un europeo que nunca jugó en esa condición. He sufrido mucho adaptarme a la altitud, pero cada día me siento mejor”, subrayó a Bolívar Tv.

Rey lamentó no haber podido jugar en diciembre pasado la parte final del certamen Apertura de la División Profesional, ya que su expectativa era otra cuando aceptó el reto de llegar a la Academia. “Son circunstancias externas, pero es verdad que cuando llegue acá sólo estaba una semana entrenando e inmediatamente jugamos con Palmeiras. Si no naciste en la altura es difícil adaptarte, pero si te acostumbras poco a poco y una vez que físicamente estemos bien, vamos a volar como equipo en la altura”, prometió.

Sobre la renovación del Bolívar Modelo 2021, Rey mencionó que se debe tener paciencia con el nuevo plantel, ya que en un 80% fue modificado en relación al que jugó el año pasado. “El cuerpo técnico es español y está metiendo conceptos de España que aquí no se acostumbra y los chicos lo están absorbiendo bien”.

En cuanto a la casaca 10 que lucirá este año, el jugador dijo que conoce el significado que tiene vestir ese número diez en Sudamérica. “Mi mejor temporada futbolística fue en el Mirandés y lucí la casaca 10. Cuando pregunté en el club que dorsal estaba libre pedí ese número porque creo que me va a dar suerte. Sé del peso que tiene en el club, pero estoy tranquilo, sé que me dará suerte”, agregó.

Último amistoso

Los celestes disputarán en esta jornada el último amistoso de la mini gira que realizaron por Belo Horizonte. El rival de hoy será el club América de la serie B del brasileirao. El compromiso se realizará desde las 9:00 en el campo deportivo que tiene el elenco brasileño.

Hasta ayer estaba en duda la presencia de los jugadores Leonardo Vaca, Leonel Justiniano y Luis Felipe Carvalho, que acusan una serie de dolencias que no son de gravedad, pero que el cuerpo técnico prefiere cuidarlos para que no se agraven.