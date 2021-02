Rodríguez y STVR: FBF cometió «errores y atrasos»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marcos Rodríguez, admitió que hubo “errores y atrasos” en esa entidad en el envío del contrato borrador a la empresa Sports TV Rights (STVR), que finalmente decidió no hacer uso de la cláusula preferencial para seguir transmitiendo el fútbol nacional por los siguientes cuatro años.

El gerente de STVR, José Quiroga, contó hace unos días que se reunió con la dirigencia federativa el 24 de enero de este año. La federación se comprometió a enviarle la documentación requerida y Quiroga a la vez prometió responder sobre la marcha y no esperar los 60 días.

Ayer, Rodríguez reconoció que las equivocaciones partieron de la FBF. “Yo creo que todos somos conscientes que hemos cometido errores y atrasos porque si hubiéramos enviado la carta hace un mes atrás, STVR ya habría respondido y no tendríamos ningún inconveniente. Como FBF no enviamos el contrato como acordamos y no teníamos respuesta”, subrayó Rodríguez al Panamericano Deportivo.

Agregó que por delante no queda otra que dialogar con el principal ejecutivo de STVR para consensuar en qué queda la deuda de 182 partidos correspondientes a la temporada 2020 que no se jugaron por la pandemia del coronavirus.

“Cualquier propuesta que hagamos dependerá de lo que ellos decidan, porque son los dueños actuales de ese torneo y de esos partidos que se le deben. Como federación y clubes tenemos poco que decir. Si ellos quieren jugar mañana y que se les pague de la manera que mejor les parezca, deberá ser así”, aseguró.