Roly cuestiona al gobierno central por politizar la salud y faltar el respeto a Santa Cruz

Fuente: Prensa Demócratas

Como una falta de respeto hacia Santa Cruz por parte del gobierno central calificó Roly Aguilera, candidato de Demócratas para la comuna cruceña, el hecho que hubieran negado la mañana de este miércoles, el ingreso en Viru Viru a las entidades que se encargarán de distribuir las vacunas anticovid Sinopharm. En este contexto, cuestionó que se politice la salud.

«Una vez más el MAS abusa del poder, no puede politizar las vacunas, salvar vidas es una obligación. No dejan ingresar a las autoridades de salud y dejan a los candidatos del MAS cuando esto es una cuestión sanitaria y no política. Faltan a la ética», reprochó Roly tras ser consultado por los medios de comunicación sobre la presencia de Mario Cronembold y Adriana Salvatierra, postulantes del MAS.

Afirmó que como muestra de ética, él no asistió a la entrega de una remodelación en el estadio Ramón Aguilera Costas por parte de la Gobernación cruceña, ente en el que fungió como Secretario General.

En este marco, aplaudió que su propuesta de vacunación, lanzada por su persona a finales de diciembre, ya es parte de una agenda nacional, pues considera que es la única solución estructural para luchar contra el Covid-19.