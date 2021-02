Sánchez, técnico de San José: «No renunciaré»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“No renunciaré”, aclaró el director técnico de San José Domingo Sánchez, quien especificó que la dirigencia que tome el timón del club será la única que defina su continuidad.

“No renuncié en ningún momento, no lo voy a hacer. En este momento no voy a dejar el club, porque hay que darle el apoyo por responsabilidad. Cuando venga la directiva y me diga ‘muchas gracias, hasta aquí fue’, me iré y que me paguen lo que me deben”, declaró Sánchez en Oruro.

Ayer, los futbolistas y el cuerpo técnico del Santo se presentaron en el complejo Húngaros del 55. “Este es el sustento de la gran mayoría, los días pasan, pero los que no tienen contrato tienen que buscarse otro equipo, tampoco puedo obligarles a que se queden. Venimos un mes trabajando y hasta ahora no veo a ninguna de las directivas”, añadió Sánchez.

Entre los jugadores y el cuerpo técnico reunieron dinero para entregarlo al personal de utilería y al portero del complejo que desde hace 15 meses no reciben sueldo.

“Estamos como equipo de asociación, no viene nadie. Cuando estuve en un equipo de asociación puse de mi plata para cubrir comida, agua y habitación del jugador. Hay que ponerse la mano en el pecho y poner una solución porque corremos el riesgo de recibir mayores sanciones”, alertó Sánchez.