Super Follows y Comunidades, las siguientes funciones que llegarán a Twitter

Twitter se encuentra bajo presión de sus inversores para que diversifique su oferta de servicios, y esa presión está comenzando a dar sus frutos en forma de futuros lanzamientos, dos de los cuales han sido presentados esta misma tarde ante inversores y analistas con idea de que lleguen en breve a la plataforma del pájaro azul.

La primera de estas funciones es una función de pago llamada Super Follows (Super Seguidores), que permitirá que los usuarios puedan cobrar a sus seguidores a cambio de ofrecerles contenidos y otros elementos exclusivos, sumándose así a la tendencia de las funciones de pago directo a los creadores y editores, disponibles desde hace tiempo en otras plataformas con funciones sociales.



Pagar por obtener beneficios exclusivos

Entre otros beneficios, los usuarios podrán ofrecer a sus seguidores suscritos desde insignias exclusivas de apoyo hasta la posibilidad de entrar a formar parte de comunidades privadas exclusivas, teniendo en cuenta que la segunda función presentada hoy es el de las Comunidades.

Si bien se desconoce el mecanismo de los pagos, es bastante probable que Twitter pueda tomar un porcentaje de las transacciones económicas que se produzcan bajo esta nueva función, convirtiéndose en una vía de monetización adicional al de la publicidad.

Comunidades, para participar en grupos afines a los propios intereses

Y bueno, la otra nueva función es el de las Comunidades, como acabamos de avanzar, que será algo semejante al funcionamiento de los grupos en Facebook, donde los usuarios podrán formar parte de algunas en base a sus intereses, bien entrando en las existentes o bien creando las suyas propias.

Aquí, Twitter deberá prepararse para contar con mecanismos de moderación que permita una sana participación dentro de las mismas, otorgando a los administradores de las herramientas necesarias al respecto.

Será cuestión de esperar a su lanzamiento oficial para conocer en detalle las capacidades que ofrecerán las Comunidades de Twitter con respecto a las que ya puedan existir en otras plataformas.

Aún así, la función de Comunidades puede ser interesante bajo el punto de vista de poder atraer y fidelizar a nuevos usuarios y otorgarle a la plataforma el empuje necesario para su deseado crecimiento.

De momento, no se sabe cuando van a llegar estas funciones, ya que no hay una cronología compartida de lanzamientos, pero desde Twitter señalan que serán lo siguiente por venir a la plataforma, aunque no serán las únicas, ya que también llegarán los Revues para crear boletines comerciales, e incluso los esperados Spaces para rivalizar a Clubhouse, así como más controles para los temas y otras capacidades.

Lo que quedará claro es que estos lanzamientos no dejarán indiferente a las plataformas rivales que ya ofrezcan servicios y funciones similares.

Crédito de las imágenes: Twitter