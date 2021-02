UMSA se suma al plan de vacunación masiva anticovid

Fuente: Gigavisión, www.periodicobolivia.com.bo

Autoridades del Ministerio de Salud y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) firmaron este miércoles un convenio de cooperación interinstitucional para el plan de vacunación contra el Covid-19, que comienza mañana desde Santa Cruz.

El acuerdo interinstitucional tiene por objeto definir y coordinar acciones en la logística de inmunización anticovid y establecer medidas conjuntas para la contención de la enfermedad. Dicho convenio tiene una vigencia de dos años a partir de la fecha de suscripción y podrá renovarse de acuerdo a la evaluación de ambas instituciones.

Para ese fin la UMSA pone a disposición del Ministerio de Salud su personal docente, médicos, formadores del área de Salud, infraestructura de las 54 carreras y 51 institutos de investigación.

“Aquí estamos dos instituciones que tenemos que velar por nuestra población, aunando esfuerzos, coadyuvando con el trabajo que están llevando con alegría de saber que ya llegaron las vacunas. La UMSA está al lado de donde hay vida, estamos luchando por la vida y creo que eso es importante”, afirmó la rectora de la Casa de Estudios Superiores, María Eugenia Pareja Tejada.

“Hoy es un día de esperanza, felicidad y orgullo porque la manifestación de que la universidad es del pueblo y para el pueblo no puede quedar en mera lírica. En este momento, cuando estamos a punto de iniciar la campaña de vacunación más grande de la historia de la salud en Bolivia, no nos encontramos solos como Ministerio de Salud, tenemos a nuestra universidad. Que gusto saber que en esta tarea titánica no estamos solos”, destacó Auza en el acto de firma de convenio.