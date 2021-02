Santa Cruz: Un adulto y un adolescente son aprehendidos por el robo de una motocicleta

Las dos personas habían solicitado los servicios de un mototaxista, pero cuando llegaron a su destino utilizaron dos cuchillos para lesionarlo y robarle en vehículo.

La Policía logró la aprehensión de dos personas a quienes responsabiliza por el robo de una motocicleta en febrero. Los acusados intimidaron y lastimaron con cuchillos al mototaxista, propietario del vehículo.

“Uno me agarró la muñeca, el otro me agarró el cuello y querían que me saque el casco”, explicó el hombre que perdió la moto.

Contó que el pasado 19 de febrero alzó en su motocicleta a dos personas quienes pidieron ser trasladas hasta el barrio Las Maras, por la Pampa de la Isla. Una vez en el lugar se bajaron, lo amenazaron y lo lesionaron usando los cuchillos.

Los dos acusados fueron aprehendidos por Diprove en el momento en que intentaban comercializar la moto que robaron.

En el desfile identificativo, la víctima reconoció al adolescente y al otro hombre que se subieron a su moto como pasajeros y luego le robaron el vehículo.