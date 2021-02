Un informal informe del debate municipal en Santa Cruz de la Sierra

UN ANÁLISIS CORTO, ASPERO Y APARTIDISTA DEL ENTRETENIMIENTO POLÍTICO CRUCEÑO QUE SEGURAMENTE VA A ENOJAR A VARIOS PERO QUE FRANCAMENTE ME TIENE SIN CUIDADO ALGUNO

Enrique Gonzales

Aquí en estas páginas que puse en tamaño oficio para que entren las fotos, expreso lo que me parece que fue pésimo, malo, bueno y muy bueno para cada candidato en su presentación del día domingo 31 de enero en el debate

organizado por Red Uno.

Es decir, no expreso lo que me convence y lo que no me convence con el fin de darles mi voto, sino que trato de dar un vistazo general en una especie de informe basado únicamente en mi visión como ciudadano inconforme.

Esto no es un artículo ni un escrito que deba ser tomado seriamente. Es sólo el resultado de mis reflexiones y que me parecieron muy largas para escribirlas en mi muro de Facebook. Hago un llamado a ser críticos y no entregar su alma a los políticos…

Nada más.

JHONNY FERNÁNDEZ – UCS

Sobre su participación en el debate de Red Uno:

Lo pésimo.– Maestro de la tergiversación. Muchas de las cosas que mencionó están lejos de corresponder a la verdad y los hechos visibles lo ponen en evidencia. Por otro lado, se muestra como un estatista compulsivo que plantea administrar desde el municipio muchos asuntos que a la luz de la realidad, el municipio no podría arreglárselas por completo. El caso de la educación es un ejemplo, ya que por más buena voluntad que exista, las condiciones educativas no mejorarán desde aquí, sino que se requiere un cambio estructura a nivel gobierno nacional. ¿Acaso Jhonny Fernández cree que ser alcalde le dará poder sobre el ministerio de educación? No fue el único que cayó en esta borrachera ya que también Angélica Sosa habló de acciones parecidas. Otra cosas que le juega muy en contra a Jhonny después de participar anoche fueron sus propuestas irreales en cuanto a mercados y transporte.

Fue sencillamente palabrería.

Lo malo.- No tiene sentido su monorriel en una ciudad como Santa Cruz. Es más, el hecho de que esta ciudad sea por anillos es maravilloso y hace que un proyecto como un monorriel sea francamente iluso. Las soluciones al transporte van por otro lado. Además, básicamente propuso cancelar el plan BTR y rehacer las cosas. ¿Quiere Jhonny Fernández hacer borrón y cuenta nueva cuando esto implica daño económico al municipio de Santa Cruz de la Sierra? Grave.

Lo bueno.- Aquí capaz me gane algunas críticas y molestias pero de verdad escribo esto de manera sincera. Algo bueno para él (no para mí) sino algo que le juega a favor fue su pinta. Si, su vestimenta le jugó a favor. Veamos, Jhonny Fernández se ha forjado una imagen de meme en el imaginario juvenil y si quienes se refieren a él como “tío Jhonny” lo visualizan como una especie de millonario bonachón que combina los colores celestes y azul en camisas y ternos, hubiera sido un baldazo de agua fría para sus sobrinos el ir vestido de otra manera. Es decir, era un golpe de realidad que vean que Jhonny, visualmente, no es como en los memes. Su asesor de imagen entendió esto y lo mandó de terno azul eléctrico y un poco más y le ponen una banda con los colores cruceños. Para sus votantes convencidos – y para los dudosos – ver a Jhonny fue algo familiar y no provocó el efecto de rechazo que generó Camacho en el debate presidencial cuando apareció enternau (y Luis Arce de camisa manga corta). En cuanto a propuestas, a Jhonny no me es posible sacarle nada positivo…

Lo muy bueno.- Fue el entretenimiento de la jornada. Las constantes caras, risas y gestos hacia Angélica Sosa fueron llamativas tanto para quienes lo apoyan como para sus más fuertes críticos y detractores. Su comportamiento fue llamativo y los camarógrafos le dieron su completa atención. Es como si su asesor de imagen y comportamiento hubiera sido René Eduardo… Todo esto creo que le jugó sumamente a favor ya que fideliza a sus votantes por afinidad (los jóvenes) y capta más atención de otros que aún están indecisos.

Conclusión:

Este señor se dio cuenta que la imagen de meme les llegó hasta sus adversarios políticos y por consecuencia lo subestimaron mucho… Se dio el lujo de hablar convencido de lo que proponía y ahora ya no sólo proyecta imagen de bufón sino de hombre que la tiene clara. Me parecería totalmente nefasto que su popularidad suba, pero creo que su participación le sumará algunos votos más. No sé cuántos ni nada de eso. No tengo una bola de cristal pero es lo que me parece.

ADRIANA SALVATIERRA – MAS

Sobre su participación en el debate de Red Uno:

Lo pésimo.- Nunca enganchó con el público. Adriana cree que Santa Cruz de la Sierra sólo se llama Santa Cruz, además piensa que aquí la gente en su totalidad es como en el occidente del país. No estoy hablando de racismo ni nada, me refiero a que acá, a la mayoría le gusta el circo y la sangre.

Ella intentó copiar el estilo de Luis Arce en el debate presidencial. Recordemos que en ese debate, Luis Arce no se metió con nadie y se dedicó a sonreír. Adriana quiso hacer eso y no le salió y pasar inadvertida en Santa Cruz de la Sierra es no existir. En cuanto a esta sección de lo pésimo, queda en evidencia que Adriana es una señorita falsa e hipócrita. Fíjense en las cosas que dijo… Fue pro vida, pro derechos de propiedad, pro biotecnología, pro igualdad y seguridad jurídica. Increíble. Si un camachista decía todo eso, seguramente se la creían pero que venga de una masista pone en evidencia que los políticos son, por lo general, unos mentirosos repugnantes.

Lo malo.– Su plan parece consistir en entregarle todo al gobierno nacional y que ellos lo hagan todo. Adriana parece la cara simpática para ganar una elección y dejar el municipio en manos del MAS como estructura nacional. Esto es peligroso y le juega en contra (por fortuna para todos nosotros) que lo haya puesto de manifiesto.

Lo bueno.- Astuta… Perdonazo de impuestos. También dijo “no es justo que paguen impuestos aquellos que no trabajaron por la pandemia”. ¿Ahora van a decir que ella es liberal? El ofrecer una baja de impuestos es una de las medidas más demagógicas que existen. ¿Cómo calzará el gasto municipal? También plantea dar más bonos en otro intento demagógico de atrapar incautos. Esto lo pongo en la sección de cosas buenas porque son cosas buenas para ella, no para nosotros. Estas cosas son atractivas y Adriana se la dio por hacerle creer a todos que es la candidata más anti-MAS de la noche.

Lo muy bueno.- Pocas cosas puedo identificar que la beneficiaron mucho. No dijo nada nuevo en su plan pero si dijo algo que me llamó la atención: dijo que los políticos le fallaron a Santa Cruz (no a Santa Cruz de la Sierra).

Conclusión:

Cuando habla de alianzas público-estratégicas, ¿notan que no se refiere a alianzas con privados para evitar incluirlos y en su lugar se apoya en el gobierno central? Cuando habla de esas alianzas nombra puntualmente a YPFB y asegura haber tenido reuniones en las que se pactaron algunas cosas. Adriana dejó clarísimo que si llega a la alcaldía, el gobierno central se nos mete hasta debajo de nuestras camas. Su participación fue boba y sirvió para fidelizar a sus votantes y para atraer a algunos despistados que la simpean. Fue la gran inadvertida de la noche y como ya mencioné, en Santa Cruz de la Sierra no hay lugar para los que no se hacen ver, si no me creen, pregúntenle a Enrique Bruno y de paso denle un abrazo.

JOSÉ GARY AÑEZ – COMUNIDAD CIUDADANA

Sobre su participación en el debate de Red Uno:

Lo pésimo.– Jamás en toda la noche dijo cómo se haría realidad todo lo que planteó. Todo fue “vamos a hacer” y “lo que hay que hacer” pero nunca dijo el cómo y ni lo intentó. Sí, ninguno de los candidatos dijo cómo harían realidad sus planes pero al menos lo intentaron. El Sr. Gary en todas sus intervenciones se dedicó a dar esos diagnósticos de la situación que daba en su programa y comentó qué se debería hacer. Incluso llegué a dudar de si lo que decía, lo ejecutaría realmente… Más parecía moderador junto con el presentador de Red Uno que candidato a alcalde.

Lo malo.- Le juega muy en contra estar con Comunidad Ciudadana… Se nota que genera anticuerpos muy fuertes y su participación en el debate demuestra la inexistente estructura y equipo de respaldo para una eventual gestión municipal. Fue un “primero ganemos y después vemos que hacer”. En una de las intervenciones, el presentador lanza su pregunta incluyendo algo así como “no se trata sólo de decir que si no se roba, la plata alcanza” y creo que esa fue mortal porque la respuesta cantinflesca que inicia más o menos así “no robar debería ser un principio” pone en evidencia a un Sr. Añez que de opinólogo, pasó a la política. Su ideal de no tener una gestión corrupta es incompatible con su estatolatría y para alguien medianamente entendido en materia económica, Gary es mucho ruido y pocas nueces. ¿Él robaría si fuera alcalde? Seguramente no lo haría, me parece un tipo honesto y

decente pero nada asegura que su entorno en una mega estructura como es el municipio, se mantenga

igual de íntegro que él.

Lo bueno.- En todo momento proyectó seguridad. Quizá esto se deba a sus años como comunicador. La presencia de Gary Añez transmitió la idea de algo novedoso y puro, algo así como un nuevo inicio municipal sin los viejos de siempre. Esto es positivo para él. Fíjense en las caras que ponía cuando hablaba Jhonny o Angélica… Esa mirada que juzga y analiza yo creo que tiene un efecto poderoso en los indecisos que no saben por quién votar – y que además sobre política carecen de interés por informarse rigurosamente -. La imagen de seguridad y sus expresiones dejan una idea así como “este tipo sabe algo. No sé qué, pero sabe y creo que puede con la alcaldía” lo cual le suma.

Lo muy bueno.- Gary Añez fue a interpretar el papel de sí mismo (al igual que Jhonny). Esa autenticidad de mostrarse como la gente lo recuerda en los medios de comunicación es valiosa. Por otro lado, sus habilidades comunicacionales calzaron varias deficiencias en su participación asociadas al contenido de su propuesta. En una ocasión – cuando se habló de drenajes – agarró lo que 1 minuto antes había dicho Roly Aguilera y lo explicó en fácil. Si yo fuese don Roly, para mí eso sería frustrante pero es innegable que fue astuto. Además otra cosa positiva para él fue que se la pasó lanzando dardos muy disimulados a Jhonny y Angélica pero también muy precisos. Comentarios que ante un votante promedio, son entendibles y son pícaros, cosa que agrada mucho.

Conclusión:

Hábil comunicador, opinólogo hasta la médula. La idea del “vamos a hacer” en Gary Añez es una especie de mantra que una vez más deja en evidencia que ni aunque el candidato “emerja de la ciudadanía” significa que no sea un estatista. Fíjense en su visión paternalista del Estado. Por ejemplo cuando se habló de educación, para él, el municipio “construye” al niño por lo que en sus consideraciones, todo está perdido si el municipio no se mueve. No hay manera de que existan “hombres competitivos” si el municipio no los forma. ¿Realmente esto es así? Gary Añez demuestra una clara deficiencia en conocimiento en filosofía política. Si, fue astuto… No lo suficiente como para

considerarlo una opción viable, pero lo suficiente para que su participación en el debate lo beneficie en algo.

ANGÉLICA SOSA – SANTA CRUZ PARA TODOS

Sobre su participación en el debate de Red Uno:

Lo pésimo.- Doña Angélica es profeshora de la tergiversación engañosa. No, no es un pleonasmo… Estaba leyendo un libro que se llama: “Sobre la charlatanería” y el autor identifica que hay situaciones en las que la tergiversación de los hechos es deliberada y se la ejecuta con el fin de engañar, embaucar y confundir. La señora Sosa fue una charlatana absolutamente toda la noche. Su presencia estuvo centrada en 3 cosas que le jugaron MAL: Primero, pegarle a Jhonny (que ya comenté que esto fue aprovechado por Jhonny a su favor). Segundo, colgarse de Percy Fernández con patéticos argumentos ad verecundiam (al estilo, yo soy buenísima porque Percy me heredó su sabiduría y él dice que soy cool). Y tercero, tergiversar engañosamente las cosas… Que sinvergüenzura decir que la ciudad está bien en estos momentos. Claro, seguramente pensó que mostrando fotos de la gestión de Jhonny, la

de actual haría que Santa Cruz de la Sierra parezca Emiratos Árabes.

Lo malo.- Discurso maternalista y cansador. Cero originalidad y mal remedo de Percy Fernández. Parece que decidió no contar con asesores y encerrarse en su habitación a idear su estrategia

comunicacional para el debate por cuenta propia.

Lo bueno.- Si lo del punto anterior es cierto, lo bueno es que de la plata del municipio no se tuvo que

pagar a asesores con sobreprecio…

Lo muy bueno.- Sus ataques a Jhonny puede que la ayuden un poco a fidelizar a los trasnochados que piensan votar por ella con convicción y no por pega.

Conclusión:

La veo como la gran perdedora del debate. Tiene una obsesión maternalista con la educación e implícitamente plantea mayor estatización en el área ofreciendo cosas que no dice como cumplirá. Además habla de dar bonos a los padres de familia para ayudarlos en la educación. Por último, le copio el chiste de los Simpson a Roly y a ella no le salió… Creo que su participación fue muy negativa para su imagen y le va a restar apoyo. Santa Cruz para Todos, es por lo visto, un barco que se hunde lentamente.

Sumado a su participación en el debate, está el fantasioso manejo de redes sociales de su partido en el que la coronan como ganadora del debate. ¿Será esto una labor obligatoria para que ella no diga que sólo levantan el dedito? Las redes sociales de Santa Cruz para Todos no sólo dan vergüenza ajena sino que dan rabia porque me incomoda pensar que eso se paga con dinero del municipio.

ROLY AGUILERA – DEMÓCRATAS

Sobre su participación en el debate de Red Uno:

Lo pésimo.- Su discurso en tono propagandista fue cansador. No respondió puntualmente la mayoría de las preguntas. Cuando le tocaba explicar el cómo haría las cosas seguía diciendo en esencia qué es lo que haría (y no el cómo). Encima, con el orgullo de un equivocado entusiasta, habló de reactivación económica (expresión peligrosa) mediante dos cosas completamente irreales e inútiles a la luz de la teoría económica: creación de empleos y créditos baratos (que encima serían del dinero municipal).

Lo malo.- Mala oratoria. Creo que esto no puede ser obviado ni disculpado por alguien medianamente crítico y estratega, ya que en política la oratoria es una virtud sumamente importante y en especial si se tienen propuestas buenas y realistas (como creo que más o menos es el caso del Sr. Aguilera). Sin embargo, me sorprende porque coincido con algunas amistades en que él ha mejorado mucho… Es como si en el debate hubiera estado con algún malestar físico que le impidió enfocarse (al menos en la primera mitad de la jornada). No pongo esto en la sección “lo pésimo” por obvias razones, ya que además, si la anterior sección fuese inexistente para don Roly y todo lo que dijo no tuviera los errores que yo le encuentro, quedaría empañado por su deficiencia comunicacional. Por otro lado, su imagen está muy ligada a Rubén Costas y al partido. Esto le genera grandes anticuerpos que creo que terminan beneficiando a otros.

Lo bueno.- El tipo es agradable a la vista. No es ningún bobo y visualmente genera respeto (así me parece). También, a medida que avanzó la jornada, se fue soltando y transmitió más soltura y comodidad al verlo y escucharlo. Ocasionalmente sonreía y cuando le tocó explicar temas técnicos como el drenaje se vio que sus conocimientos en el área le permiten pensar en soluciones adecuadas (el punto de la oratoria lo empañó, pero a mi parecer me dio gusto escucharlo en cuanto a drenajes).

Lo muy bueno.- Dijo que el monorriel de Jhonny es un proyecto sacado de los Simpson y fue ahí que me di cuenta de que no era un androide. Acompañó diciendo que al tema él le entiende mejor que los demás porque es ingeniero civil y puede planificar de verdad ese aspecto. Ese punto se lo concedo ya que si bien él como alcalde no va a hacer personalmente los cambios (si los hace él personalmente o están bajo su supervisión directa sería aplazarse en administración), que le entienda es importante porque una propuesta coherente debe ser entendida primero que nadie, por quien la propone. Además me parece genial que su presencia haya sido muy educada y no se haya embarcado en lanzar dichos (sólo el de los Simpson) como hicieron otros.

Conclusión:

La participación de don Roly Aguilera le sirve para fidelizar a sus votantes. Lamentablemente no creo que haber ido le ayude a sumar más votos. Sus partidarios y simpatizantes ponen énfasis en las virtudes de su plan aludiendo que se debe votar por eso y no por la capacidad de ser garganta. Creo que tienen razón en que eso sería lo ideal pero tal anhelo es una fantasía. Creo que las personas votan mucho más por afinidad que por un análisis frío de planes. ¿O los simpatizantes de Roly que inundan sus redes y estados de WhatsApp con publicidad del candidato no tienen afinidad por él?

Lamentablemente el plan no lo es todo. Dudo que la participación del candidato le reste, pero también dudo que le sume mucho. Habría que trabajar más en las estrategias comunicacionales.