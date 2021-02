Un virus populista penetra en los países e instituciones internacionales y los corrompe

El lenguaje es un poderoso instrumento de alienación y dominación, en cuyo manejo y utilización los populistas son los maestros. Se trata de modelar el lenguaje buscando el enaltecimiento de la mentira y el escarnio de la verdad; esto en un mundo de apariencias donde los hechos pierden relevancia y donde la mentira prevalece y a nadie importa si algo es verdad o mentira, pues todo depende del cristal con que se mira.

Orwell explica y Linera aplica el doblepensar, que es estar “consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas; es sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas”.

El buen político populista y masista, nunca dice la verdad.

Mario Cronenbold se postuló a la Gobernación cruceña y en un «lapsus» realizo declaraciones con algún matiz de convicción democrática. El declaro que renunciaría a su candidatura si se inicia una persecución contra Camacho, a la luz de un proceso abierto por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.

Al respecto, el Dirigente Departamental del MÁS más coherente con su ideología, aseguró que Cronenbold no tiene ninguna chance de seguir en carrera electoral interna tras estas equivocas declaraciones. Tiene toda la razón, para un masista pedir un juicio justo a un opositor es una falta imperdonable.

Cronenbold ahora en campaña, sigue equivocándose, pues dice lo que piensa y cómo ve las cosas, por lo que sigue manejando un discurso equivocado.

«Hay candidatos que jodieron por estar en listas y no tienen un peso ni para su micro, ¿para qué quieren ser candidatos?». Para estos es lógico pues así tendrán plata.

“Perdimos un mes peleando por la lista, hasta ahora siguen jodiendo, recuperemos ese tiempo, todo mundo me llama a reunión. No se conquista a la gente en reuniones, aplaudiéndonos entre nosotros. Voy a inauguraciones de Casas de campaña y veo las mismas caras. No nos engañemos, necesitamos a los dirigentes y militantes en las calles”.

El candidato además dijo desconocer a la mayoría de los aspirantes a asambleístas, porque se los «emponcharon sin preguntar si los conocía».

“Nos falta apoyo de nuestras instituciones (publicas). Hasta el día de hoy de Yacimientos y compañía no hemos recibido ni una bandera y menos afiches. Necesitamos que la gente se comprometa a trabajar con nosotros”.

El Consejo sin Derechos Humanos de la ONU

Este mes de marzo, Nicolás Maduro participará como invitado de honor en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sus méritos de dictador asesino, que comete genocidio contra su pueblo lo hacen elegible para ello. Está feliz pues allí se reunirá con sus socios y cómplices.

Recordemos que la Asamblea de la ONU, en votación secreta, eligió como Miembros del Consejo de Derechos Humanos a China, Cuba, México, Rusia y Bolivia. Países con gobiernos, enemigos declarados de la libertad y los derechos humanos.