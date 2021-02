Valerie, la hermana de Joe Biden que lo ayudó a rehacer su vida tras la muerte de su primera esposa (y a llegar a presidente)

Una de las mayores sorpresas de la administración de Joe Biden ha sido la ausencia de su hermana, Valerie Biden Owens, en el organigrama de la Casa Blanca. Mientras que Frank, otro de los hermanos de Biden, está dando de qué hablar por saltarse las normas de prevención en una fiesta con el boxeador Floyd Mayweather, Valerie ha permanecido en un discreto segundo plano. La consultora política ha dirigido prácticamente todas las campañas electorales de su hermano, y hasta embarcó a los principales diseñadores de moda de Estados Unidos en una fresca iniciativa para cambiar el estilo de su merchandising electoral. Sin embargo, Valerie no ha querido dar el salto al Ala Oeste.

Y eso que los dos hermanos son uña y carne. Joe se ha referido en varias ocasiones a Valerie como su mejor amiga, una que lo ha sido «durante toda mi vida», como señalaba en sus memorias, Promises to Keep [Promesas que mantener]. El actual presidente no exagera: cuando eran niños y Joe Biden adquirió su primera «responsabilidad» –vigilante del resto de niños en el transporte escolar por encargo de las monjas bajo las que estudiaban–, dimitió cuando vio a su hermana (tres años menor que él) dando el espectáculo. Para los Biden, los lazos familiares son más importantes que el deber. Aunque la respuesta también daba cuenta del caracter de su generación: dimitir antes que faltar a ese deber.

Valerie le devolvería el favor años después: lo ayudó a superar su tartamudez; hizo campaña por él cuando, ya en el instituto, Joe decidió presentarse a presidente de los estudiantes. Y en esa campaña amateur encontró su vocación: desde entonces, en cada cargo público al que se ha presentado Joe, Valerie ha estado presente en la dirección de su campaña. Ya fuera como representante local, senador estadounidense o, desde hace unas semanas, presidente de Estados Unidos.