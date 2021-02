Valverde: El MAS malgastó más de $us 4 mil millones en coimas y Evo dice que es pobre

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde en la red.-Evo Morales ahora dice que es pobre y que no tiene dinero. El no pagaba nada cuando era presidente, ¿aún dice que es pobre? El MAS malgastó más de $us 4 mil millones en coimas encubiertas en obras y Evo dice que es pobre. Eso es una ofensa con relación a los pobres.

El país se prestó plata para robársela. Hubo reuniones con el BM y el BID y le preguntaron al gobierno de Morales por qué no construyeron hospitales en el oriente boliviano y ellos dijeron que ya habían ejecutado los 300 millones de dólares, pero no dijeron en que.