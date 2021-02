Vera es imputado por la toma de la Fejuve en noviembre de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El expresidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), Jesús Vera, fue imputado de manera formal por los destrozos ocasionados en su sede ubicada, en el centro paceño, en noviembre del año pasado.

Vera fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de “allanamiento de domicilio o sus dependencias, tenencia y porte o portación ilícita, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y asociación delictuosa”, según la Resolución de Imputación Formal, publicada este jueves por El Día.

Con esta imputación se inició la etapa de investigación en la que se debe demostrar de manera definitiva la existencia de elementos de prueba que confirmen la participación de Vera en los actos vandálicos.

La imputación corresponde a lo ocurrido el 9 de noviembre, cuando seguidores del dirigente masista Jesús Vera retomaron las oficinas de la Fejuve y se enfrentaron a otro grupo dirigido por Justino Apaza, que se proclamó presidente de esa organización. En la trifulca, los detractores de Vera escaparon hacia el río y el inmueble sufrió destrozos.

Vera también estuvo involucrado en la quema de los buses municipales PumaKatari, en noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales, en medio de acusaciones de fraude.

El exdirigente vecinal se refirió el miércoles al tema, al asegurar que no se acogerá a la amnistía e indulto aprobado por el MAS. Además exige que el alcalde Luis Revilla le pida disculpas por haberlo acusado de ser responsable del destrozo de los motorizados.

“No necesito acogerme a amnistía o indulto. Quiero que él (Revilla) demuestre las acusaciones contra mi persona y que también el señor Waldo Albarracín me demuestre ( ). Esperamos que el señor Revilla entre en una reflexión, el señor Waldo Albarracín y que con una disculpa podríamos evitar el que se generen procesos millonarios en contra del municipio por el tema del resarcimiento, del daño que me han causado”, declaró Vera a Erbol.

Además sostuvo que pedirá un resarcimiento por el daño psicológico que asegura le causaron los hechos de violencia a los que se vio vinculado.

«Yo voy a pedir el resarcimiento, porque me han dañado económicamente, me han dañado familiarmente, civilmente, políticamente. El daño ha sido terrible. Psicológicamente, recibir torturas, golpes estigmatización es pues algo que uno no lo supera de un día para el otro», agregó.