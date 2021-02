Viviani advierte a Rivera: Si no llega el viernes, está fuera de Aurora

Fuente: lostiempos.com

El entrenador de Aurora, Humberto Viviani, aseguró ayer que espera para este viernes al delantero salvadoreño Erick Rivera, quien trabaja en un microciclo con su selección. Advirtió que, en caso de que el ariete centroamericano no llegue el mencionado día, estará fuera de sus planes.

“No lo sé, ni he preguntado (por Erick Rivera). Si no llega el viernes, está fuera. No lo voy a esperar hasta medio año, Aurora es ya; después, las otras cosas”, afirmó Viviani en conferencia de prensa.

El DT celeste fue contundente e indicó que el atacante salvadoreño debe estar para el viernes 26 de febrero, que ya se conversó este tema anteriormente con el futbolista.

La pasada semana, Viviani indicó que la dificultad de encontrar una combinación aérea San Salvador-Cochabamba imposibilitaba al futbolista llegar antes, además que Rivera fue parte del primer microciclo de la Selecta.

El pasado viernes 19, el DT Carlos de Los Cobos, estratega de El Salvador, convocó a un segundo microciclo que arrancó el lunes y finalizará mañana. En la nómina figura el celeste Rivera.

Mientras, Rivera explicó al programa Dosis de Fútbol el motivo para que no alcanzó a llegar, ya que tuvo un problema con su pasaporte.

“De momento, no puedo viajar hasta poder tener ese homónimo. Se dijo que entre 15 días hábiles me van a traer mi pasaporte, entonces estoy en la espera. Ése es mi problema”, indicó Rivera.

Asimismo, indicó que hace días trató de hablar con el DT, pero no le contestó. “A mi forma de ver, él ya tomó su decisión”, agregó.

Alcócer entra a la órbita celeste

El juvenil futbolista de Bolívar Paolo Alcócer comenzó a sonar fuerte en Aurora.

Si bien el nieto de Máximo “Tutula” Alcócer se encuentra actualmente en Bolívar, el joven defensor podría ser cedido a préstamo al Equipo del Pueblo.

“Estamos en tratativas con Bolívar, ojalá se pueda concretar. Es un central boliviano bastante joven y de mucha proyección. Hay temas contractuales que debemos ver”, comentó Mirko Cornejo, secretario general de Aurora.

Montoya destaca el crecimiento del Celeste

El portero de Aurora, Germán Montoya, destacó ayer la evolución y crecimiento del equipo celeste, mucho más luego del fútbol mostrado en los cotejos amistosos pasados.

“Estamos bien, haciendo hincapié en lo que nuestro entrenador (Humberto Viviani) desea. Lo del viernes y sábado (cuadrangular en Arbieto) fue muy productivo, realizamos el logro y el resultado. El resultado es importante, pero el logro es lo determinante. Con el entrenamiento, creo que llegaremos bien hasta el 10 (de marzo)”, calificó el guardameta argentino. Aseguró que el grupo tiene hambre y sed de triunfo, situación que demuestra el compromiso de la plantilla de Aurora y respecto a lo que será esta temporada.

Montoya se mostró optimista respecto a lo que puede pasar cuando el torneo empiece a desarrollarse, mas indicó que aún se debe trabajar para ajustar algunos detalles.

“Hay un compromiso, sostenerlo será una premisa para nosotros. Siempre hay cuestiones que mejorar”, concluyó el guardameta.