Al menos 6 temas conflictuaron el proceso electoral en el país

Inhabilitación y habilitación de candidatos, protestas sociales en contra de medidas puntuales del Gobierno, el pedido de postergar la fecha de los comicios y la sentencia contra Rafael Quispe son algunos de los conflictos que matizaron parte del proceso electoral, según un recuento de los hechos más importantes de los últimos meses.

En cuanto a las inhabilitaciones y habilitaciones de candidatos, que provocó reacciones a favor y en contra, una de las más polémicas fue el caso de Manfred Reyes Villa, quien se postula a la Alcaldía de Cochabamba.

Tras varias idas y venidas, finalmente, el 3 de marzo pasado el Tribunal Supremo Electoral determinó, con cuatro votos a favor y dos en contra, habilitar al candidato de Súmate, lo que provocó la algarabía de los seguidores del exprefecto.

Esta habilitación se determinó cinco días después de que el mismo ente electoral anunciara su inhabilitación por no acreditar el pago total de una deuda con el Estado, según refleja la agencia española EFE, en una nota publicada el pasado miércoles.

La inhabilitación del candidato Reyes Villa no solo ocasionó protestas por parte de militantes de Súmate, sino también la instalación de piquetes de huelga de hambre. Algunos simpatizantes del también exalcalde, tras conocer la noticia sobre su habilitación, llegaron hasta las puertas del Tribunal Departamental Electoral de Cochabamba y se encadenaron esperando la respuesta de ese ente sobre su candidato.

Otro caso que también causó polémica fue el del candidato César Dockweiler, del MAS, a quien, en una primera instancia, se lo había prácticamente inhabilitado por el tema de su residencia fuera del país.

Finalmente, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz habilitó como candidatos a Cesar Dockweiler, Wilma Alanoca, Franklin Flores, Waldo Albarracín, Luis Larrea, David Castro, Eva Copa, Zacarías Maquera, entre otros, para las elecciones subnacionales.

El TED de La Paz, en el marco de la actividad N° 43 del Calendario Electoral de la Elección de Autoridades Políticas, Departamentales, Regionales y Municipales 2021, publicó el domingo 24 de enero de 2021 la lista de candidaturas habilitadas de las organizaciones políticas y alianzas del departamento de La Paz, señaló la agencia ABI.

JEANINE ÁÑEZ

La expresidenta Jeanine Áñez, candidata a gobernadora por Beni, denunció que fue víctima de acoso político, tras ser citada en dos oportunidades para declarar en un proceso judicial en su contra, iniciado en 2020.

Áñez se abstuvo de declarar en esa oportunidad, porque calificó de irregular ese proceso y que le correspondía, en todo caso, un juicio de responsabilidades y no un proceso por la vía ordinaria.

La investigación fue iniciada a instancias de la denuncia hecha por el abogado Juan Carlos Mendoza García, que acusó a la exmandataria por el supuesto delito de «desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad».

El caso data de 2020, cuando se presentaron diversas «acciones populares» contra el Ejecutivo transitorio por la «atención médica» durante la pandemia de la COVID-19, según Coimbra.

EVA COPA

Otro hecho que causó tensión en el proceso electoral fue el de la candidata Eva Copa, quien, tras alejarse del Movimiento Al Socialismo (MAS), determinó postularse para la Alcaldía de El Alto con otra sigla, Jallalla.

Copa, expresidenta de la Cámara de Senadores, sufrió durante parte del proceso electoral duros ataques por parte de gente del MAS.

Al respecto, la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, denunció, según una nota de EFE, que durante el proceso electoral se han visto situaciones de acoso político contra las candidatas, “particularmente en redes sociales” donde persisten prejuicios e insultos hacia ellas.

TATA QUISPE

El candidato a la Gobernación de La Paz, el opositor Rafael Quispe, fue sentenciado a dos años de cárcel por acoso político a una excandidata del MAS en las anteriores elecciones subnacionales.

Tras conocer su condena, Quispe aseguró que no se escapará y que lo único que hizo fue denunciar un caso de corrupción. «El día de la sentencia he llorado, pero no por no querer ir a la cárcel, lloré por la injusticia que existe, se roban la plata y están libres caminando y quien denuncia corrupción está sentenciado», contó Quispe, según EFE.

TRAIDORES

El MAS, mediante el expresidente Evo Morales, calificó de traidores a los militantes de su partido que decidieron postular por otros partidos políticos para las elecciones subnacionales.

Morales, quien cumple también el rol de jefe de campaña de su partido manifestó que «traidores no van a faltar, durante la colonia igual ha habido traidores (…) en nuestro proceso de Cambio también hay traidores».

DATOS PRELIMINARES

La anulación del sistema de datos preliminares es otro tema que causó reacciones a favor y en contra de esta decisión.

Algunos candidatos incluso se declararon en huelga de hambre, exigiendo la habilitación de los datos preliminares como signo de transparencia del Tribunal Supremo Electoral, refleja una nota de la agencia española EFE.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) exigió, mediante una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se habilite el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), para estos comicios.

ENCUESTAS

Comunidad Ciudadana y Creemos, las principales organizaciones de oposición en el Parlamento de Bolivia, acusaron al MAS de «doble moral» y de actuar a conveniencia por impulsar una investigación hacia las encuestadoras que lanzan datos «que no coinciden con la realidad».

Las tensiones por los sondeos de cara a los comicios subnacionales abrieron un nuevo escenario, en el Parlamento, donde se abrió la posibilidad de hacer una reforma a la ley electoral en lo que concierne a las empresas de datos electorales.

CONFLICTOS

Las movilizaciones del personal de la salud y de productores de hojas de coca de la zona de los Yungas por distintos motivos fueron dos focos de conflicto, en medio de una coyuntura especial por las elecciones subnacionales y la pandemia de la COVID-19.

Los profesionales de la salud iniciaron una huelga parcial contra la ley de Emergencia Sanitaria promulgada por el Gobierno, mientras que los cocaleros de los Yungas marcharon dos veces la pasada semana dentro de un conflicto con una facción afín al Ejecutivo de Arce.