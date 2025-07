El INRA dice que Santa Rita aún no está saneada; el abogado de los propietarios sostiene que no es reserva forestal

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Elvira Achu, directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Foto: ABI

INRA informa que Santa Rita no cuenta con resolución de saneamiento ejecutoriada. Interculturales y avasallamientos: Álvaro La Torre brinda detalles de la toma de tierras en Santa Rita. Llega misión de la Unión Europea para coordinar con el TSE agenda del 17 de agosto.

– INRA informa que Santa Rita no cuenta con resolución de saneamiento ejecutoriada

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó que el predio Santa Rita, ubicado en la provincia de Guarayos, en Santa Cruz, y que fue escenario de recientes conflictos violentos por toma ilegal de tierras, no cuenta con una resolución de saneamiento ejecutoriada. “No está ejecutoriada, está impugnada a la fecha y tiene medidas precautorias para garantizar que no ocurra ningún conflicto”, informó la directora jurídica del INRA, Elvira Achu. La directora jurídica explicó que el predio fue objeto de saneamiento por parte del INRA y cuenta con una resolución final desde 2017; no obstante, dicha resolución fue impugnada ante el Tribunal Agroambiental, por lo que no tiene carácter ejecutoriado. “Actualmente esa resolución ha sido notificada y está impugnada en el Tribunal Agroambiental. Eso conocemos en la página del tribunal”, precisó Achu. Además, informó que en julio de 2024 esta instancia dictó medidas precautorias que prohíben nuevos asentamientos y ordenan el desalojo de asentamientos ilegales.

– Interculturales y avasallamientos: Álvaro La Torre brinda detalles de la toma de tierras en Santa Rita

Álvaro La Torre, abogado de los propietarios de tierras en Santa Rita, denunció una serie de avasallamientos organizados por un grupo de interculturales que, según afirma, desde el año pasado vienen intentando apropiarse ilegalmente de terrenos con más de 30 años de producción agrícola activa. “Son exactamente 367 personas las que ingresaron con la intención de apropiarse de las tierras”, declaró La Torre en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv. Aseguró que la propiedad afectada, ubicada en la zona de Las Londras, está completamente trabajada y en plena producción, lo cual descarta cualquier argumento de abandono. El abogado señaló directamente a Elías Tejerina Frías, dirigente de los interculturales, como principal promotor del conflicto. Según La Torre, existe un informe de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) del año 2015 que certifica que las tierras no corresponden a una reserva forestal, como alegan los ocupantes. “Y si fuera reserva, tampoco ellos podrían estar allí. Su accionar es simplemente delincuencial”, sentenció.

– Director de Fundación Tierra sostiene que no hay ni un encarcelado por avasallamiento de tierras

Pese a que la Ley 477 está vigente hace poco más de una década, no existe un solo sentenciado por los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras. Por tanto, hay un grado de impunidad en el país, sostiene el director de Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero. “No conocemos ni un solo caso que haya sido encarcelado por el delito de avasallamiento de tierras o tráfico de tierras”, sostuvo Chumacero en declaraciones a radio Fides. Esta situación a pesar de que el 30 de diciembre de 2023, el gobierno de Evo Morales promulgó la ley “que penaliza el tráfico y avasallamiento de tierras, sin embargo “no hay casos conocidos en los que se haya procesado a alguien y se haya aplicado justicia”, reiteró. La ley 477 contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras fue promulgada con el objetivo de “Establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras”.

– Si anulan fallo judicial que protege al jaguar, comunidades indígenas y el parque San Matías corren el riesgo de ser avasalladas

El abogado Álvaro La Torre denunció este jueves que si prospera el recurso constitucional interpuesto por tres instituciones estatales —entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente— para dejar sin efecto una resolución del Tribunal Agroambiental que protege al jaguar, se pondrían en riesgo áreas clave del patrimonio natural y cultural del país, como las tierras comunitarias de origen (TCOs), las tierras fiscales y el Parque Nacional San Matías. “Si esta resolución se anula, se abre la puerta a que estos territorios protegidos sean avasallados. No es un simple fallo judicial; al proteger el hábitat del jaguar, se está protegiendo también la tierra donde vive, y la ley prohíbe desmontes, asentamientos u ocupaciones en esas zonas”, explicó La Torre en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la ABT y el Sernap, presentó un recurso de nulidad contra la Resolución SP-TAA 001/2025-AA del Tribunal Agroambiental, que protege al jaguar y su hábitat natural en áreas protegidas.

– Llega misión de la Unión Europea para coordinar con el TSE agenda del 17 de agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Unión Europea (UE) reforzaron este viernes su coordinación institucional con miras a garantizar un proceso electoral transparente y acompañado de observación internacional, de cara a los comicios generales previstos para el próximo 17 de agosto. El presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, sostuvo una reunión de trabajo con el jefe adjunto de la Misión de la Unión Europea en Bolivia, Alexander Gray, y otros representantes, con el fin de revisar la agenda de actividades técnicas y logísticas para fortalecer la confianza ciudadana y la supervisión internacional. Este encuentro se da cuando Bolivia ingresa a una semana clave dentro de su calendario electoral, con dos hitos importantes: este sábado 12 de julio, el Servicio de Registro Cívico (Sereci) entregará el Padrón Electoral Biométrico oficial a la Dirección Nacional de Tecnología de Información del TSE, que servirá como base para el sistema de consultas ‘Yo Participo’. El TSE y la Unión Europea buscan reforzar la credibilidad del proceso electoral.

– En campaña, Arce ataca a partidos de derecha; pide pensar bien el voto porque no es una “simple elección”

En un discurso emitido en la entrega de una obra en Achacachi, departamento de la Paz, el presidente Luis Arce atacó a partidos de derecha que, según dijo, quieren privatizar empresas públicas y volver a la República. Por ese motivo, pidió a campesinos pensar bien en su voto, ya que el 17 de agosto no se dará una “simple elección”. El Mandatario inauguró la ampliación de la Planta de Procesamiento de Lácteos, con la que se duplica la capacidad de producción de esta industria estatal. “Ellos (los candidatos de la derecha) están planteando privatizar nuestras empresas públicas y yo les digo, hermanas y hermanos, esta planta, esta otra planta que teníamos inicialmente, esta nueva planta, están en riesgo, hermanos. ¿Qué pasaría si estas plantas pasan a manos del sector privado? ¿A cuánto les van a comprar el litro de leche? ¿A cuánto les van a cobrar?”, preguntó. “El sector privado bien baratito quiere comprarles la leche ¿no ve? Ese es el riesgo, hermanos, objetivamente, de lo que ellos están planteando hacer con todas nuestras empresas públicas”, advirtió.

– ‘Copa difamó a Evo y Fernández apoyó a Camacho’: Androniquista advierte que apoyo a otras siglas sería “una gran traición”

El presidente de una de las regionales urbanas del MAS en Santa Cruz, el androniquista Darwin Choquerive, advirtió hoy un posible respaldo de sectores evistas a candidaturas fuera de Alianza Popular. “Si se llegara a apoyar a otras siglas de izquierda y no a Alianza Popular, sería una gran traición al instrumento político”, advirtió Choquerive en medio de versiones sobre eventuales acuerdos con la UCS de Jhonny Fernández o con el partido MORENA de Eva Copa. “El caso de Morena, (Eva Copa) es una candidata que públicamente difamó a Evo Morales, adjetivándolo de violador y pedófilo. (Además), impidió el ingreso de la marcha por la vida en El Alto”, recordó Choquerive. Asimismo, el dirigente agregó que si se llegara a pactar con UCS, “sería una pena”, ya que esa organización política respaldó al excívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho en la pasada elección nacional. Las declaraciones de Choquerive se producen en un contexto de creciente tensión interna dentro del bloque evista, que todavía no define su estrategia electoral.

– Álvaro Ríos: Nos vamos a quedar sin electricidad como Cuba

“Estamos cerrando el tránsito de gas con la Argentina. Si eso ocurre, nos vamos a quedar sin gas natural para nuestras termoeléctricas”, afirmó Ríos en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Según el especialista, el 70% de la electricidad en Bolivia depende del gas natural, por lo que el riesgo de apagones masivos es real si no se garantiza el suministro y uso eficiente de este recurso. Ríos explicó que la falta de acuerdos efectivos con países vecinos ha llevado a que tanto Argentina como Brasil busquen rutas alternativas para el transporte de gas, evitando el cruce por territorio boliviano. “Los argentinos y brasileros están cansados de negociar con la gente del MAS es imposible. Por eso están impulsando una conexión directa entre Uruguay y Porto Alegre para prescindir de Bolivia como país de tránsito”, sostuvo. El economista recordó que Bolivia cuenta con gasoductos construidos para exportar gas tanto a Argentina como a Brasil, pero que hoy corren el riesgo de quedar inutilizados.

– Nueve legisladores de oposición piden que se devuelva a Roca la fianza que pagó en el caso Respiradores chinos

Nueve legisladores de oposición, diputados y senadores, mediante una carta pública, solicitaron este viernes a las autoridades judiciales que le devuelvan a Eidy Roca, exministra de Salud del Gobierno de Jeanine Añez, la fianza de Bs 70.000 que pagó en el marco del caso Respiradores chinos, en el cual fue acusada, pero que debido a su estado de salud fue apartada. “Reiteramos que esta petición no busca impunidad, sino restituir un derecho elemental a una persona que ya ha sido apartada del proceso judicial y que enfrenta un cuadro de salud irreversible”, señala la carta. Los legisladores explican que la situación de salud de Roca se deterioró gravemente desde 2021. Tal circunstancia ha llevado a que sea formalmente apartada del proceso penal, lo que jurídicamente inhabilita cualquier riesgo procesal que la figura de fianza busca evitar. “Exhortamos al Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz a resolver en forma positiva la solicitud de devolución de fianza en el marco de la sana crítica y criterio de justicia, humanidad y reciprocidad”, agregan.

– El Observatorio Nacional del Trabajo concluye que es necesario reformar la Ley General del Trabajo

Candidatos, empresarios y expertos evaluaron el estado del trabajo en el país durante el conversatorio «Hacia una propuesta robusta de empleo y empleabilidad para Bolivia 2025-2030: Propuestas de los candidatos a la Presidencia», organizado por el Observatorio Nacional del Trabajo (ONT). Uno de los temas en los que hubo mayor coincidencia fue la necesidad urgente de reformar la Ley General del Trabajo. Según los participantes, no es un tema menor. Indicaron que Bolivia tiene una norma laboral que no se ajusta a los desafíos del empleo formal, la digitalización, ni las nuevas dinámicas del mercado. Andrea Ulloa, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (CAMEBOL) La Paz, dijo que “necesitamos una reforma estructural profunda, no solo normativa. Tiene que tomar en cuenta a todos los actores del mercado laboral”. También fue crítico Alex Zegarra, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). “El Ministerio de Trabajo se ha vuelto un enemigo del empresariado”, comentó en el acto.