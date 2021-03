Albarracin califica como una “canallada” acusación que lo vincula con abandono de una supuesta hija suya

Ayer apareció una mujer que denunció por paternidad a Waldo Albarracín, exrector de la UMSA, exdefensor del Pueblo y excandidato a la Alcaldía de La Paz. La supuesta víctima sostiene que éste la embarazó y abandonó a su bebé de cinco meses y medio que se encuentra en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil.

Según una publicación del El Deber, la exautoridad calificó como una “canallada” semejante acusación, atribuyéndola al intento del MAS de criminalizar a toda persona crítica. “Como no tengo nada que esconder o encubrir, me someteré voluntariamente a un examen de ADN, precisamente para demostrar la estrategia política de quienes no admiten vivir en democracia y acuden a este tipo de guerra sucia ante su incapacidad de resolver sus diferencias”, posteó.