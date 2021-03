Alberto Guitián: «Somos muchos nuevos y llevará un tiempo encajar»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Alberto Guitián es el nuevo defensor del club Bolívar, fue el último refuerzo en llegar a la Academia, pero a la vez al que menos le costó adaptarse a la sede de Gobierno. “A mí no me dolió ni la cabeza, La Paz es bonita y espero quedarme muchos años en la entidad”, aseguró el español de 30 años.

¿Cuál fue la principal motivación para venir a Bolivia y en especial al club Bolívar ?

Creo que si tuviera que definir es una palabra sería por el proyecto que me presentó el club a través del Javier Recio (director deportivo) y el entrenador José Ignacio González. El plan es muy ambicioso porque se trata de mejorar permanentemente y tenía muchas ganas de emprender una aventura de esta forma y estoy encantando de estar en el Bolívar.

Días antes de que usted llegue, el presidente de Bolívar lanzó el Plan Centenario, ¿qué se enteró de ese proyecto?

Pude ver el video de los planes que se tienen para el Centenario (2025) y me parece impresionante, la fecha va a ser tremendamente especial para todos los bolivaristas, sé que faltan cuatro años y tengo muchas ganas de llegar a ese día, esperemos que mi rendimiento sea bueno para quedarme hasta esas fechas.

¿Y del club qué se enteró?

Que es el más grande de Bolivia y sobre todo que tiene unas ganas de crecer, que se ve en el día a día mejorando los campos de entrenamiento, la alimentación y temas que en Europa son muy importantes y que están metidos en todos los jugadores y los que venimos de ahí esperamos ayudar con nuestro granito de arena.

Cuando usted llegó dijo cero excusas, ¿qué le motivó a realizar esa afirmación, ya que todos los que llegan a esta ciudad hablan de los problemas que podrían encontrar?

Los días previos a venir me fui informando de cómo era la ciudad de La Paz y del famoso tema de la altura, pero lo tengo que decir sinceramente y no es por presumir, pero yo no note nada de la altitud, salvó cosas lógicas, como los esfuerzos repetidos, pero no pongo ninguna excusa y mantengo las ganas de mostrar mi mejor nivel.

El tercer día, luego de la llegada, es el más duro para los que vienen de afuera, ¿cómo le fue a usted?

Yo soy de los que no sintieron nada, ni dolor de cabeza, tampoco dormí mal; me siento afortunado.

¿Qué vestuario y qué grupo encontró en Bolívar cuando tuvo contacto con sus nuevos compañeros?

Excelente, no hay otra palabra, encontré un grupo que le encanta el fútbol y que le gusta a cada rato estar con la pelota compartiendo juegos con los compañeros y sobre todo gente joven, que tiene muchas ganas de que inicie la previa de la Copa Libertadores y el campeonato local.

Al ser un equipo prácticamente nuevo, llegaron 15 incorporaciones, ¿habrá que tener mucha paciencia?

Somos muchos jugadores nuevos, también el entrenador, y todo eso lleva su tiempo para encajar las piezas, la forma de juego que pretende el entrenador; pero lo bueno es que se está retrasando el comienzo del campeonato y estamos aprovechando todos los entrenamientos juntos y los partidos amistosos para conocernos y llegar bien compactos a la competencia oficial.

¿Qué Guitián veremos en Bolívar, un defensor que va bien por arriba, cabeceador, es de patear penales ?

(Risas) ojalá me toque patear penales, no me importaría tirarlos, pero creo que tenemos especialistas en el equipo. Pienso que mis mayores virtudes son ser inteligente en la parte táctica y le doy mucha importancia a la salida con el balón, ya que jugué muchos años en el medio del campo y es una de mis especialidades, sin olvidar que soy defensa.

Leí notas sobre usted cuando jugaba en España, ¿por lo que vi también juega en el medio o por la banda derecha ?

De hecho he jugado mucho más en el medio que de lateral, pero ninguna de las tres funciones es desconocida.

¿Cómo se imagina la Copa Libertadores?

Me la voy a tomar como si fuera la Champions, porque es una competición que a todos los jugadores les gustaría disputar y voy a tener esa suerte de jugar la previa en pocos días más.

Un equipo uruguayo está en puertas de ser rival de Bolívar, ¿si le digo el Peñarol, prefiere tenerlo ya o un rival que no sea de tanta tradición ?

El Peñarol también ha renovado mucho su equipo, aunque cualquiera que nos toque, serán dos partidos muy duros, ya que ellos saben que venir a La Paz es muy especial y muy complicado. Peñarol o el que le quite la plaza será un rival durísimo.

¿Cómo hacerse fuerte en La Paz?

El objetivo es no sólo ser imbatibles en casa, sino ser duros para cualquiera fuera de ella, pero en lo inmediato que viene me parece que siempre es una ventaja definir la serie en casa.

¿Y en general qué le ha parecido la ciudad?

Es una ciudad muy grande y lo que destacaría es que la gente es muy amable, atenta, no sólo la del club, también con la que coincidí en la calle y restaurantes. Me gusta La Paz, es muy segura y cuando venga mi familia (mayo o junio), van a estar muy a gusto.

¿Le llama la atención ir a visitar algunos lugares?

Me gusta el nevado que bordea la ciudad (Illimani) y cuando exista algunos días libres, por supuesto, que vamos a ir a visitar otros sitios con mi familia, pero por el tema del Covid hay que tener mucho cuidado en no exponernos mucho.

HOJA DE VIDA

Nombre Alberto Guitián Ceballos