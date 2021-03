Alcaldesa electa de Cobija no apoya cierre de fronteras y pide garantizar insumos

Fuente: Unitel

Cobija es uno de los municipios más afectados por un rebrote de casos de Covid lo que incluso motivó a plantear el cierre de fronteras con Brasil como parte del plan de contención para evitar el ingreso de la variante brasileña o P1, considerada más contagiosa y más agresiva que la tradicional.

Esta decisión sin embargo no es compartida por Ana Luisa Reis, alcaldesa electa, quien adelantó que esta es una opción que no será sugerida por su administración pues considera que no es la solución.

«El tema es cuidarnos y garantizar que contemos con los insumos y equipamientos dentro de nuestros centros de salud para garantizar que el enfermo tenga la medicación cubierta por el Estado; ya sea por el municipio, la Gobernación o por una instrucción directa del Ministerio de Salud», dijo Reís.

La alcaldesa electa también hizo énfasis en el hecho de que un grave problema que han identificado es que «la gente no se muere no tanto por la enfermedad, sino por no tener los recursos para comprar los medicamentos que se piden cada día».