Amilcar Barral retira su candidatura a la Alcaldía de La Paz

El candidato al Gobierno Municipal de La Paz por el partido Pan-Bol, Amilcar Barral, se retiró este sábado de la carrera por la silla edil, cuando faltan menos de 24 horas para que se abran las urnas. Lo hizo a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, sin dar muchos detalles sobre las razones de su decisión.

Barral, quien fue diputado nacional por Unidad Demócrata en la pasada legislatura, anunció su candidatura para el Gobierno Municipal a finales de 2020. En una entrevista con Página Siete, el exdiputado afirmó que fue su dura experiencia con la Covid-19 lo que lo llevó a postularse a la Alcaldía de La Paz para trabajar por mejoras en los servicios de salud.

«A mí me atacó muy duro, tenía 30% de posibilidades de vivir, veía cómo gente moría a mi lado, en el mismo cuarto, y cómo los medios daban los números y cifras de gente muerta. Y no podía ser que una ciudad de un millón de habitantes no tenga hospitales, no tenga espacios y demás. Ahí, el último día, cuando me estaban por llevar a terapia intensiva, hice una promesa personal de hacer algo por La Paz si salía vivo. Fue mi decisión y no me arrepiento, estoy tranquilo», dijo, entonces.