Añez desde la cárcel: «Ya se llevaron mi libertad, ahora atentan contra mi salud»

Fuente: Página Siete Digital

La expresidenta Jeanine Añez publicó la mañana de este martes una carta dirigida «al pueblo boliviano», en la que describe los «abusos» del Gobierno al proceder con su aprehensión y deja constancia del «atentado» contra su salud. Asegura que le se administran medicamentos «de alto riesgo» y responsabiliza al presidente Luis Arce y sus colaboradores si algo le llega a pasar.

«Nunca tuve ni tendré la intención de irme de mi país como lo hicieron (los exgobernantes del MAS) en 2019, las y los que cobardemente renunciaron por no hacerse cargo de un país en llamas donde sólo se gritaba ‘guerra civil’, digan si no fueron COBARDES. Pero eso no es todo, ya se llevaron mi libertad y ahora atentan contra mi salud», afirmó Añez, en una misiva de siete páginas escritas a mano y divulgadas por su cuenta de Twitter.

La exmandataria afirmó que el Gobierno va en contra de una orden judicial que le permite recibir atención en una clínica para conocer su «verdadero estado de salud».

Añez sostiene que no confía en los médicos que la atienden y que le administran medicación «sin precauciones» con el único fin de mantenerla encerrada.

«No confió en los médicos del Gobierno, ellos son parte del sistema de abuso y represión y ya han demostrado que están dispuestos a arriesgar mi vida inyectándome medicación de alto riesgo sin precauciones ni estudios previos, sólo con el fin de mantenerme en sus celdas», detalló en la carta.

Asimismo dejó identificadas a las autoridades que, según ella, serán responsables si algo llega a suceder con su salud.

«Si algo llega a pasar con mi salud responsabilizo a Luis Arce, Eduardo del Castillo, Jhonny Aguilera, Iván Lima, autoridades del Régimen Penitenciario (Laura me hostiga)», escribió.

La exjefa de Estado además indicó que desde su aprehensión —la madrugada del 14 de marzo—, su casa quedó precintada y ni ella ni sus hijos pudieron volver a ingresar para sacar sus pertenencias ni las medicinas que ella debe tomar.

«No podemos entrar, estoy sin casa, no podemos sacar ropa, mis medicinas. Mis pertenencias personales, todo he dejado a la vista porque no tenía intenciones de escapar. Espero que a título de ‘buscar pruebas’ no se hayan llevado todo, porque sería un robo descarado», afirmó la expresidenta.

Para terminar, pidió que si el Gobierno llega a quitarle la vida «por uno u otro medio», sea el «pueblo boliviano» el que vele por la seguridad de sus hijos y no se rinda ante la «dictadura».

«Soy una madre soltera y si llegan a matarme por uno u otro medio sólo quiero pedir al pueblo boliviano que vele por la seguridad de mis hijos y mi familia, y que Bolivia no se rinda jamás frente a la dictadura y la persecución política. No van a doblegar mi espíritu ni cambiar la verdadera historia. ¡No hubo golpe, fue un fraude!».

Áñez, desde la cárcel, ve una «dictadura» y responsabiliza al Gobierno por su vida