Añez en audiencia: No voy a huir del país porque no tengo por qué

Durante la audiencia de medidas cautelares que se lleva a cabo desde la tarde de hoy, la presidenta Jeanine Añez aseguró que “no se irá del país” y que «no tiene por qué» hacerlo.

“Mentían que quería fugarme del país (…). Nunca se me ha pasado por mi mente estar huyendo de mis responsabilidades, ni de mi país. Me tocó y lo asumí. No solo puse en riesgo mi vida sino la de mis hijos. No voy a huir del país porque no tengo por qué”, aseguró Añez durante su audiencia de medidas cautelares.