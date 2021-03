Angelina Jolie se ofrece a declarar contra Brad Pitt en el juicio de divorcio y él está «destrozado»

«Todos estamos sanando de los eventos que llevaron al proceso…. No se están curando del divorcio. Están sanando de algunos… de la vida, de cosas de la vida», dijo Jolie a Vanity Fair en una entrevista de 2017 (Jolie no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios). Añadió entonces, en relación con Pitt, que «nos preocupamos el uno por el otro y nos preocupamos por nuestra familia, y ambos estamos trabajando por el mismo objetivo. Yo estaba muy preocupada por mi madre, mientras crecía. No quiero que mis hijos se preocupen por mí. Creo que es muy importante llorar en la ducha y no delante de ellos. Necesitan saber que todo va a ir bien incluso cuando no estás segura de que así sea.»