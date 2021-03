Arias tras presentarse en la Fiscalía: ‘está en curso un golpe a nuestro voto’

El alcalde electo de La Paz, Iván Arias, se presentó este viernes en la Fiscalía a declarar en calidad de sindicado, sin embargo, se retiró en libertad y, rodeado por sus seguidores, alertó que existe un “golpe” que busca evitar que tome posesión como alcalde de La Paz.

Fuente: erbol.com.bo

“Está en curso un golpe a nuestro voto, está en curso un desconocimiento al voto que hemos recibido”, dijo Arias.

El alcalde electo fue convocado a declarar en este caso en un proceso que le inició el exjefe de Transparencia de la Dirección de Aeronáutica Civil, Omar Durán, por el tipo penal de incumplimiento de deberes. El querellante acusa al exministro de Obras porque, en su criterio, no ordenó acciones al conocer hechos irregulares.

Según información extraoficial, el sindicado se acogió al derecho al silencio en la comparecencia.

Arias manifestó que ha quedado “espantado” por la acusación en su contra, dado que menciona hechos pasados a su gestión, correspondientes a gestiones como el 2013, 2017 y 2018, cuando él fue Ministro de Obras entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020.

También cuestionó que para su comparecencia no haya existido un solo fiscal, sino tres, lo que consideró como una presión.

Dijo que se pretende desgastarlo y evitar la posesión. Señaló que sus adversarios políticos no quieren reconocer su derrota.

“No vamos a permitir que nos quiten nuestro voto. No vamos a permitir que nos quiten nuestro voto, no vamos a permitir que se desconozca nuestra victoria. Vamos a hacer resistencia pacífica, pero no vamos a permitir que se escamotee nuestra victoria”, afirmó.

Arias también está citado a declarar para la próxima semana en otro caso en su contra.