Asambleísta denuncia que Evo aterrizó en un avión privado en aeropuerto militar

Fuente: paginasiete.bo

El asambleísta departamental de Chuquisaca, Eusebio Cordero, dio a conocer que el jefe de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, aterrizó en un avión privado en el aeropuerto Juana Azurduy, que está a cargo de la Fuerzas Armadas (FFAA). Por lo cual presentará una denuncia por uso indebido de bienes del Estado en contra de los jefes militares del Grupo Aéreo 67.

«El día de ayer (domingo) ha aterrizado (Morales) a las 18:00 en el aeropuerto Juana Azurduy de Padilla en un avión privado. En este avión el señor Evo Morales aterriza en un aeropuerto que no es comercial, en un aeropuerto que está en calidad comodato, que ha dado la gobernación (de Chuquisaca) hacia las Fuerzas Armadas», dijo Cordero en nota de radio Fides.

El legislador departamental manifestó que Morales hace «un abuso» de los bienes del Estado, puesto que ya no es una autoridad gubernamental. Agregó que no debía utilizar esa terminal aérea, puesto que es de jurisdicción estatal y no comercial.

Por otro lado, la página Facebook de Morales mostró que el cocalero estuvo el fin de semana en actos proselitistas de sus candidatos en Yapacaní (Santa Cruz), Atocha y Uyuni en Potosí. El exmandatario habría arribado en el aeropuerto militar de Chuquisaca para trasladarse posteriormente a la región potosina.