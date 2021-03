Así puedes empezar a usar Twitter Spaces, el nuevo rival de Clubhouse con el que podemos crear salas de chat de audio

Twitter Spaces, la respuesta de Twitter al fenómeno Clubhouse, ya está aquí. Quizá ‘respuesta’ se queda corto: la red de microblogging aspira a repetir el logro de Instagram cuando copió el formato ‘stories’ y dejó fuera de juego a su creador, Snapchat.

Lo que ofrece Spaces es, en pocas palabras, una herramienta para crear, de manera muy sencilla, salas de chat públicas (sin límite de oyentes) basadas en audio. Y todo ello sin salir de la propia app de Twitter.

Por ahora, sólo una minoría de usuarios han recibido la notificación de que ya son capaces de ejercer como anfitriones de esta clase de conversaciones, pero en las dos próximas semanas esta funcionalidad se generalizará hasta alcanzar a todos los tuiteros (siempre y cuando sus cuentas no estén protegidas).

Y, en cualquier caso, todos nosotros podemos participar ya como oyentes: puedes probarlo uniéndote a los espacios que verás en la parte superior de tu cronología de Twitter.

Eso sí, necesitarás estar usando las versiones más recientes de las apps de Twitter para Android y iOS; pues al intentar unirnos a un espacio (mediante enlace) en la versión web hemos recibido el siguiente mensaje:

El mensaje de la imagen es engañoso, porque los usuarios de Android sí pueden acceder a los espacios… lo que no pueden, por ahora, es ejercer como anfitriones de los mismos. Pequeñas limitaciones que veremos desaparecer una vez Spaces salga de su actual fase beta.

Una buena noticia: una vez que estás participando en un espacio, puedes seguir haciendo uso normal de tu smartphone, no siendo necesario que Twitter permanezca maximizado en la pantalla.

Recuerda que también cuentas con la opción de añadir un título descriptivo a tu espacio, para que los usuarios sepan de qué estáis hablando.

Al margen de lo que hemos comentado más arriba acerca de que pronto todos los usuarios podremos ser tanto oyentes como anfitriones, hay una serie de funcionalidades en las que Twitter está ya trabajando, como la posibilidad de que un espacio cuente con más de un anfitrión.

Los responsables de Twitter afirman estar desarrollando herramientas para aquellos anfitriones que deseen grabar sus espacios… y, paralelamente, y por razones de seguridad, prometen que habilitarán medidas que impidan que las conversaciones puedan ser grabadas sin el consentimiento de los asistentes.

Más: a los anfitriones se les permitirá programar la emisión de sus espacios, para que los usuarios interesados en escucharlos no tengan que estar pendientes del momento en que cuelgue el enlace para acceder a los mismos una vez ya creados.

Actualmente, podemos compartir tuits con los participantes de un espacio… pero, además, a partir de la semana que viene todas las personas que se vayan incorporando a uno podrán ver todos los tuits que se hayan compartido previamente en el mismo.

🙏 #TwitterSpaces @tica_almeida @mayagpatterson @Mr_DannySingh @TwitterSpaces I love the function to share tweets on the top of Spaces and drive conversations! pic.twitter.com/zbB5Dws09h

— !YeonJeong (@TheNolja) March 4, 2021