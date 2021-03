Calvo apunta que ausencia de autoridades electas en reunión de cívicos se debe al «miedo»

Fuente: Unitel

El Comité Cívico cruceño confirmó para este jueves la realización de la reunión con algunas autoridades electas en la que se definirán acciones concretas en contra de lo que han denunciado como una persecución política en contra de opositores y exautoridades nacionales.

Sobre la inasistencia de alcaldes y gobernadores que fueron elegidos en la última votación, Rómulo Calvo, presidente de esta entidad, dijo que es entendible su decisión «porque me parece que tienen miedo a que no se les entregue su credencial; no quieren complicarse con el Gobierno«.

En el grupo de las nuevas autoridades que asumirán funciones el 3 de mayo y que han descartado su presencia en el encuentro están Iván Arias (alcalde de La Paz), Eva Copa (alcaldesa de El Alto), Jhonny Fernández (alcalde de Santa Cruz de la Sierra), Alejandro Unzueta (gobernador de Beni) y Manfred Reyes Villa (alcalde de Cochabamba).

Con su ausencia Calvo considera que se están «complicando de cara al pueblo al no ir de frente; este es un momento clave. Si estamos comenzando de esa forma, atemorizando, cómo irá a venir la gestión de cada uno de ellos».