Campaña de limpieza iniciada por francés toma fuerza en Uyuni

Fuente: paginasiete.bo

Hace días el bloguer francés Alexis Dessard publicó un video en sus redes sociales en el que invitaba ala población a limpiar el Cementerio de Trenes del municipio de Uyuni (Potosí), que se realizará mañana. Según comentó el extranjero en contacto con Página Siete su convocatoria tuvo buena aceptación y se tiene prevista la participación de soldados del Ejército, empresas y ciudadanos.

“Vi el lugar lleno de basura y dije: no puede haber basura, intenté algo y parece que funcionó. El evento es mañana por la mañana, no puedo decir en realidad cuantas personas habrán. El Ejercito me confirmó la participación de 260 soldados, talvez miembros de la Fuerza Aérea, como 100 soldados, empresas y gente del pueblo que me confirmó que van a venir, pienso que seremos más de 1.000”, indicó.

Dessard indicó que no es un activista del medioambiente porque es la primera vez que realiza una actividad de este tipo. Sin embargo, no descartó que a futuro sea una persona que se introduzca de fondo a la causa.

Asimismo, señaló que aún estará por varios días más en Bolivia, por lo que hará campañas similares en otras regiones del país. “Mucha gente me dijo que en Cochabamba y La Paz hay lugares muy sucios, lagos llenos de basura de plástico, hasta que los peces se mueren. Cuando esté de turista en esas regiones intentaré hacer proyectos de limpieza”, anunció.

Alexis Dessard hace tres meses estudiaba y trabajaba en la ciudad de París (Francia), hasta que decidió ser espontáneo y comenzar a viajar por el mundo. Indicó que al ser de una forma natural, sin una necesaria planificación de lo que hará o sumergirse en una rutina, es feliz.

Fue su carácter de “improvisar día a día” que lo trajo a Bolivia, país que considera que tiene mucha riqueza natural y diversos paisajes. Por lo cual pidió a los bolivianos que cuiden de estos espacios.

“Vi en un video que si Bolivia era el único país en el mundo, pues aún habrían todos los paisajes diferentes que se puede encontrar en el mundo. Tienen mucha suerte, les diría que tiene que cuidar su país y sus paisajes”, complementó.