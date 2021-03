César Farías: “Brindamos un espectáculo contra una selección que juega muy bien”

César Farías, entrenador de la selección, ponderó el rendimiento de sus dirigidos ante Ecuador, pues considera que se le hizo un buen partido a un rival que juega bien.

“He visto un partido bien jugado, hoy, ante un rival muy difícil, contundente de local como lo ha demostrado en los últimos dos partidos de Eliminatorias. Nosotros venimos de un largo viaje, practicante viajamos un día entero porque nosotros necesitamos estas actividades, muy agradecido con Ecuador y con el profe Alfaro de haber podido hacer este partido”, resaltó Farías.

El venezolano dijo que La Verde jugó un buen primer tiempo y que los dos goles ecuatorianos fueron errores que se pueden corregir.

“A mí me gustó mucho este equipo, yo difícilmente hablo bien de mi equipo cuando no gana, me siento bien que pudimos agarrar la pelota, que nos enfrentamos, con nuestras limitaciones, pero en crecimiento. El primer tiempo de Bolivia fue un gran primer tiempo ante un gran rival, el gol que nos marcan, en circunstancias normales no se da, pero que se puede corregir”.

Farías destacó el orden y el control de la pelota del cuadro nacional, que esta vez se brindó para ofrecer un buen espectáculo.

“Lo normal era que Ecuador nos acomodara cinco o seis goles que se los marcó a sus dos últimos rivales, sin embargo, pudimos tener la pelota, pudimos salir jugando desde el fondo, brindamos un espectáculo contra una selección que juega muy bien”, expresó el entrenador tras la finalización del partido en conferencia de prensa.