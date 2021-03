Changan ofrece un plus en conducción con sus nuevos modelos

En el marco de la 2ª Feria Automotriz de Santa Cruz (Expoauto), la firma china de mayor venta en el mundo, Changan, realizó el lanzamiento del New Alsvin y el renovado CS35 Plus, 2 vehículos que cautivaron las miradas de los medios de comunicación y asistentes.

“Continuamos agrandando nuestra línea de vehículos en Bolivia, en esta oportunidad estamos lanzando el New Alsvin, un sedán que resalta por su moderno diseño, seguridad y equipamiento tecnológico, además del CS35 Plus, un renovado SUV que llegó a Bolivia en el 2013 y desde su arribo sentó presencia por su excelente relación entre precio, calidad y tecnología”, mencionó Brenda Arriaza, Brand Manager de la firma asiática en el país.

New Alsvin. – Este modelo, al igual que toda la gama de pasajeros de Changan, llega con tecnología BlueCore que permite obtener motores poderosos, silenciosos y limpios. En esta oportunidad la cilindrada es de 1.4L de 16 válvulas y 4 cilindros VVT que logra una potencia de 100 HP, asociado a una caja manual de 5 velocidades de última generación.

El New Alsvin fue presentado en 2 versiones, Comfort y Elite, esta última es la más completa de la firma, posee un aspecto exterior musculoso y juvenil, cuenta con aros de aleación de 15”, comandos a distancia de apertura y cierre con control independiente de maleta, espejos laterales con luces de viraje LED, máscara cromada, sensores y cámara de retroceso, entre otros.

En su interior, este sedán está provisto de gran equipamiento: radio táctil con bluetooth y función de multiconectividad, alzavidrios eléctricos delanteros y traseros, los que quedan activos 60 segundos después de apagar el motor, alzavidrio conductor con “Autodown”, computador abordo, espejo interior día/noche, filtro de polen, 4 parlantes (uno en cada puerta), nuevo diseño de velocímetro y tacómetro digital, volante con control de radio, asiento del conductor regulable en 6 direcciones, cinturones de seguridad ALR de 3 puntas. También incorporará asientos de cuero bicolor, asientos traseros 100% abatibles, nuevo tablero con combinación de colores y apoyabrazos con espacio de almacenamiento.

En seguridad, primordial en estos día, el nuevo Changan no se queda atrás, ambas versiones tienen 2 airbags, alarma, carrocería de última generación “HEEAB” auto soportante, resistente y rígida a la torsión, fabricada íntegramente en acero de alta resistencia, con zonas de deformación controlada en las secciones delanteras y traseras, sistema de anclaje de sillas de bebé “ISOFIX” en asientos traseros, cierre automático de puertas al no ingresar al vehículo antes de los 60 segundos, inmovilizador antirrobo, sensores de estacionamiento traseros, frenos con sistema antibloqueo (ABS), distribución electrónica (EBD), asistencia de frenado (BA), control de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS), y sistema Autohold de ayuda de partida de pendiente (HHC).

“El New Alsvin es el vehículo ideal para los que buscan su primer automóvil, es espacioso y permite movilizarse libremente entre las labores diarias y salir a disfrutar de la aventura, es decir, es un modelo multifuncional, flexible y con el equipamiento y performance que superará todas las expectativas de sus usuarios”, afirmó Arriaza.

CS35 Plus. – Al igual que toda la gama de SUV de Changan, también tiene la tecnología BlueCore. Posee un motor de 1.6L, 16 válvulas y 4 cilindros VVT que logra una potencia de 124 HP. También incluye tecnología STT que permite una reducción del consumo de combustible de hasta el 15%. Su transmisión es manual de 5 velocidades.

El CS35 Plus está disponible en 3 versiones, Comfort, Luxury y Elite AT, la más equipada de la firma. Cuenta con un aspecto exterior moderno y juvenil, aros de aleación bicolor de 17”, barras de techo longitudinales, comandos a distancia de apertura y cierre con control independiente de maleta, espejos exteriores ajustables eléctricamente desde el interior, espejos laterales con luces de viraje LED, nueva máscara cromada, luces con función “Follow me home”, parachoques bicolor, vidrios con filtro UV, sensores y cámara de retroceso, por solo citar algunos de sus atractivos.

El equipamiento interno no desentona con la belleza externa, entre otras cosas tiene radio táctil con bluetooth y función de multiconectividad, alzavidrios eléctricos delanteros y traseros, los que quedan activos 60 segundos después de apagar el motor alzavidrio conductor con “Autodown”, computador abordo, espejo interior día/noche, filtro de polen, 4 parlantes (uno en cada puerta), nuevo diseño de velocímetro y tacómetro con pantalla de 7”; volante regulable en altura con control de radio y control crucero, asientos de cuero bicolor, el del conductor regulable en 6 direcciones y el del copiloto regulable en 4 direcciones, cinturones con limitadores de fuerza, cinturones de seguridad ALR de 3 puntas y apoyacabezas regulables en altura, además de 2 airbags en las 3 versiones.

“El CS35 Plus es perfecto para los que pretenden cambiar su automóvil por una opción más espaciosa y poderosa, que les permita transportarse cómodamente en la ciudad y en el campo, se enamorarán cuando lo conduzcan porque colmará todas sus expectativas”, señaló la alta ejecutiva.

Ambos vehículos ya están disponibles en toda la red Imcruz con un excelente precio de lanzamiento, desde $us 13.000 el New Alsvin y desde $us 18.300 el renovado CS35 Plus. “Como todos los vehículos Changan de la gama de pasajeros, cuentan con una garantía extendida de 4 años o 125.000 km de recorrido”, comentó Arriaza al finalizar el lanzamiento.

Asimismo, en la Expoauto se pudo apreciar la nueva imagen de Changan, la innovadora firma tuvo cambios tanto en el logo como en sus colores característicos. Se estilizó el isotipo y se hicieron más delgadas las líneas para dar una apariencia más cuadrada a las letras, además de añadir la palabra auto en el logotipo; también se cambió el tradicional slogan “Driving forward with you” (Conduciendo hacia adelante contigo) por “Changan Smart partner” (Changan compañero inteligente), lo que denota la visión para el 2025 que es el de ser una empresa líder tecnológicamente en el rubro automotriz.