Ciclista Nijland rompe el récord nacional de la hora que ostentaba Martínez desde hace 30 años

El holandés naturalizado boliviano logró recorrer este sábado 42 km y 825 m en 60 minutos en el Velódromo Edgar Cueto de Cochabamba

Fuente: Federación Boliviana de Ciclismo

Con 129 vueltas, 42 kilómetros y 825 metros el ciclista holandés naturalizado boliviano Erick Niels Nijland logró romper este sábado el récord nacional de la hora en Master D1 (60-64 años), que tenía una vigencia de 30 años y que pertenecía a Rubén Martínez con 41 Kilómetros y 800 metros.

El Velódromo Edgar Cueto fue escenario para la hazaña que consiguió Nijland, quien comenzó a rodar cerca de las 09.30 durante una hora mientras unos jueces controlaban sus vueltas y recorrido de manera manual, además del uso de un equipo electrónico de foto finish.

La pista de cemento y lo desnivelado que se encuentra fueron obstáculos para el ciclista que obtuvo la nacionalidad boliviana hace unos años.

Con el transcurrir de las vueltas que daba más se notaba su cansancio, pero ello no impidió que baje el ritmo porque sabía que iba bien y se acercaba al récord de Martínez.

Cuando el cronómetro registró los 60 minutos todo se paró y tanto los jueces como el foto finish mostraron que Nijland dio 129 vueltas y logró hacer 42 kilómetros y 825 metros.

‘Fue duro’

“Me siento contento. Fue duro, pero gracias al apoyo de ustedes y de mi esposa, además de las indicaciones, me ayudaron mucho. Al inicio me costó un poco porque hubo un bajón, pero me siento contento, había que estar concentrado porque la superficie no estuvo al 100 por ciento plano, fue duro, estoy agradecido con la presidenta (de la Federación Boliviana de Ciclismo) Sonia Ramos, por su apoyo, realmente excelente trabajo en corto tiempo”, indicó el pedalista.

Agregó que “durante el tramo estaba pensando en Rubén Martínez, en lo que hizo en La Paz, donde es más duro y no disponía de material tan sofisticado como el que yo tuve, pensé que fue un monstruo por lo que hizo”.

Ramos, quien estuvo presente en la prueba, señaló que Nijland “es un ejemplo para toda nuestra juventud y niñez, gran trabajo, felicidades. Para el Panamericano serás nuestro mejor representante”.

De esta manera el récord de 41 Kilómetros y 800 metros que obtuvo Martínez en el Velódromo de Alto Irpavi de La Paz el 10 de noviembre de 1991 fue finalmente roto.