Cívicos cruceños aseguran que el pueblo impedirá el allanamiento a sus instalaciones

Fuente: Gigavisión

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, dijo que les sorprende que haya injerencia de un diputado a otro órgano del Estado y lamentó que se incite a la violencia o enfrentamientos al querer allanar el Comité Cívico.

Larach manifestó que en sus instalaciones solo hay 25 personas que no pueden hacer frente a un allanamiento, pero que no tienen temor. El líder cívico aseveró que quienes impedirán el allanamiento será el pueblo y no será responsable el comité.