Cívicos en emergencia piden liberar a los presos políticos

Pamela Pomacahua/ La Paz

Los cívicos reunidos ayer en Trinidad (Beni) se declararon en estado de emergencia hasta que el gobierno de Luis Arce libere a los presos políticos encarcelados por el supuesto caso “golpe de Estado”. Además, pidieron al Ejecutivo reactivar la economía y pagar el retroactivo de las regalías mineras, entre otras demandas.

“Quiero decirles, pueblo… mientras no nos atiendan esas peticiones, mientras no liberen a nuestros presos políticos, mientras no atiendan el problema de salud, nos declaramos en estado de emergencia”, dijo el presidente del Comité Cívico de Beni, Gueiser Chávez, a la conclusión del cabildo este lunes.

La concentración se realizó anoche en la plaza José Ballivián de la ciudad de Trinidad, donde los miles de participantes hicieron flamear la bandera boliviana y la bandera con la flor de patujú. En este encuentro estuvieron presentes el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico de ese departamento, Rómulo Calvo. También estuvieron presentes en el acto los dirigentes cívicos de La Paz, Cochabamba y Tarija.

Respecto al pedido de reactivación económica, los cívicos dijeron que el plan será presentado por el Comité Cívico de Beni al Gobierno y pidió a los presentes mantenerse unidos. “La unidad es lo único que hará que los benianos nos desarrollemos”, agregó. Demandó también la solución de los problemas de salud que aquejan al departamento y más aún en este tiempo de pandemia.

Los benianos también reclamaron al Gobierno el pago inmediato del retroactivo de las regalías mineras que por ley les corresponde y denunciaron que esos recursos están en manos del Órgano Ejecutivo.

“¿Juran ustedes defender de manera pacífica y democrática las decisiones tomadas por este magno cabildo abierto y, en consecuencia, declarar al Beni en estado de emergencia departamental?”, fue la pregunta que hizo el presidente del Comité Cívico, y el “sí” de miles de gargantas tronó en la noche. Asimismo, pidió a los presentes firmar un libro notariado para dar validez al cabildo que acababa de finalizar.

La expresidenta Jeanine Añez y sus exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, todos benianos, fueron encarcelados acusados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso del supuesto “golpe de Estado”. Las tres exautoridades guardan detención preventiva por seis meses en cárceles de La Paz.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que existe en el país una “cacería de ciudadanos benianos” y pidió a la población estar en vigilia. “Exigimos a los gobernantes liberar a todos los presos políticos de manera inmediata y el cese de la persecución”, manifestó.

Fernando Camacho planteó en el cabildo dos puntos: primero, conformar un comité de perseguidos del Presidente, que incluya a sus familias, para denunciar el abuso desde el Gobierno. “Tenemos que organizar y tenemos que apoyar a la familia para organizar un comité de perseguidos de Luis Arce. Que ese comité tenga el apoyo del pueblo y que sea el mensaje de voz de la persecución”, señaló.

El segundo punto es que los legisladores realicen foros para que el mundo sepa lo que está ocurriendo en Bolivia. “Necesitamos apoyar a la institución cívica, a nuestra juventud. No dejemos solos a nuestras mujeres valientes que durante mucho tiempo estuvieron con esa llamita de la esperanza y no permitieron que el sentimiento del 21F muera”, dijo.

“Queremos paz, pero también estamos dispuestos a luchar por la paz que vamos a tener. Si nos quieren ver de rodillas, lo van a ver, pero será sólo cuando le agradezcamos a Dios por haber ganado esta lucha”, afirmó desafiante el también exlíder cívico de Santa Cruz. “Vamos a derrotar día a día la dictadura de Luis Arce”, agregó.

Temprano, en Trinidad se conoció que sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) realizarían también un cabildo en defensa del actual Gobierno, y el viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, informó que se cerraría la plaza principal de Trinidad para evitar conflictos. Sin embargo, esta información fue desmentida y no hubo tal reunión.

Los discursos