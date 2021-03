Cochabamba: Concejo instruye al Alcalde que investigue a 6 exfuncionarios por nombramientos irregulares

La decisión fue tomada en base a un informe de auditoría que halló irregularidades en nombramientos de cargos sin cumplir requisitos en la Municipalidad de Cochabamba.

Fuente: Opinión

El Concejo Municipal de Cochabamba en sesión ordinaria de este martes 30 de marzo de 2021 decidió instruir al Alcalde Municipal que remita todos los antecedentes de seis exservidores públicos municipales sobre pagos de remuneraciones sin que se hayan, aparentemente, cumplido requisitos para que ocupen cargos.

La Directiva del Concejo pidió que remita a la Dirección de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para que investigue la denuncia efectuada por Jhon Gary Juárez Mendizábal en contra de Ninoska L.C., Hernán M.P., Alex C.B., Andrea G.M., Mirko C.L., Luz R.C. “referente al cumplimiento de requisitos o no al momento de su ingreso al Órgano Ejecutivo y fruto de ese cumplimiento o no, qué acciones efectuaron los servidores públicos que conforme sus atribuciones tenían la obligación de hacer cumplir, los informes de Auditoría Interna y de la Contraloría General del Estado, en cada caso en particular, debiendo informar los resultados finales en los plazos definidos por la Ley 974”.

RECUPERACIÓN DE BS 411,205,07

En la sesión se informó que se tomó la decisión en base al informe preliminar No GC/EP11/Y18 R1 “Auditoria Especial sobre el pago de remuneraciones a la Directora de la Intendencia Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba», en contra de servidores y ex servidores públicos Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Marvell José María Leyes Justiniano. José Eduardo Galindo Ávila, María Jackelline Sánchez Bailón, y Luz Jeanneth Rojas Cáceres, por hechos irregulares que se habrían realizado en el proceso de pago de remuneraciones a la Directora de la Intendencia Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Luz Jeanneth Rojas Cáceres por el periodo de junio 2015 a agosto 2017, determinándose una suma total liquida exigible solidaria de 411,205,07 bolivianos (detalle expuesto en la tabla No 2 del Informe Preliminar No GC/EP11/Y18 R1). Sin embargo a la fecha no tiene información sobre acciones y decisiones efectuadas por los servidores públicos del GAMC, con la finalidad de recuperar el monto de 411,205,07 bolivianos, aspecto que los funcionarios del GAMC, deberán informar el estado en el que se encuentra la recuperación de dichos dineros.