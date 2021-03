Con transmisión en vivo: Marc Anthony presenta “Una noche”, su primer concierto digital

El ícono de la música, el cine y la cultura actuará el próximo sábado 17 de abril en un evento histórico transmitido en vivo desde Miami. Las entradas se encuentran a la venta a partir de este miércoles

Marc Anthony vuelve a apoderarse de los escenarios de una manera innovadora, con su único concierto LIVESTREAM: “Una Noche”; transmitido en vivo, el sábado 17 de abril, desde la ciudad de Miami. Un espectáculo histórico de primer nivel, completamente renovado y acorde a estos nuevos tiempos, que moverá las fibras más íntimas de todos sus fanáticos.

El artista con más de 70 hits #1 en la lista de Billboard (Latino), siete veces ganador del GRAMMY® y Latin GRAMMY®, con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo; hará que cada espectador viva una experiencia inigualable, con un espectáculo en directo, en el que la energía, la producción y la música estarán destinadas a captar al público y no soltarlo hasta el final.

La vida nos ha cambiado… indudablemente. Pero la música sigue siendo un cable a tierra para todos. Nos permite seguir manteniendo viva la ilusión, el amor y la alegría. Y aunque por seguridad no podamos estar todavía frente a frente, estoy seguro que este concierto creará una magia incre íble; que logre conectarme con mi público, donde quiera que esté y con todos los que necesiten un toque de música para seguir adelante; para mantener la ilusión por la vida” , se ñ ala Marc Anthony.

Los boletos para el LIVESTREAM: “Una Noche” están disponibles en todo el mundo a partir de hoy en la página oficial www.marcanthonyonline.com .

Un espectáculo que promete ser una experiencia inigualable; permitirá a los fanáticos de todo el mundo bailar y divertirse en la comodidad de sus hogares mientras disfrutan de una manera segura y responsable.

Esta súper producción contará con la dirección del reconocido director creativo, ganador del GRAMMY® y fundador de Elastic People Carlos Pérez (Despacito, Vivir Mi Vida, Está Rico y otros) con la producción de Magnus Studios. La promoción y distribución del evento, a nivel mundial; estará a cargo de Loud And Live y Loud And Live Studios respectivamente, una de las empresas con mayor experiencia en eventos con audiencias globales.

“En Magnus Studios, nos hemos propuesto crear experiencias de contenido y entretenimiento únicas para audiencias globales. La música está en nuestro ADN y esto marcará la primera de muchas producciones de contenido musical en nuestra línea de producción. No podemos estar más orgullosos de comenzar con el nuestro, Marc Anthony, para preparar el escenario para lo que está por venir”, agregó Felipe Pimiento, COO de Magnus y director de Magnus Studios.

Este concierto dará la oportunidad a los aficionados de Marc Anthony alrededor del mundo unirse por una noche; y por una razón: para celebrar a Marc y su música de una forma inolvidable.

“No hay generación que no ha bailado o disfrutado de la música de Marc Anthony. Para Loud And Live Studios, es un orgullo poder colaborar con uno de los artistas latinos más legendarios en su primer y único concierto global virtual. A pesar de no poder ofrecer eventos en vivo durante este último período, estos conciertos virtuales nos han ayudado a continuar y traer experiencias únicas a nuestras audiencias globales”, dijo Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.

Gracias a sus gestiones, Emporio Group hace posible que el público venezolano pueda disfrutar nuevamente de un espectáculo de Marc Anthony, en primera fila desde la comodidad de su hogar. La compañía productora de espectáculos nacida en Venezuela y con alcance internacional, tiene en su haber las presentaciones en el país de este gran artista, sumado a la de otros artistas tales como: Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, Romeo Santos, Aventura, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Alejandro Fernández, Chayanne, Melendi, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina , J Balvin , Wisin y Yandel, Reik, Camila, Sin Bandera, Cirque du Soleil, entre otros.