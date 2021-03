Los candidatos a la gobernación de Chuquisaca, Damián Condori de la agrupación Chuquisaca Somos Todos (CST) y Juan Carlos León, del Movimiento Al Socialismo (MAS), aceptaron ir a un debate rumbo a la segunda vuelta electoral en esta región del país.

“Por supuesto que sí, yo estoy dispuesto a debatir, es más, sus colegas (periodistas) convocaron (en la primera vuelta) a varios debates, al igual que la universidad, la empresa privada y he asistido a todos, excepto uno que estuve en provincia, pero hicimos igual el esfuerzo utilizando medios tecnológicos; entonces, por supuesto, donde me llamen, donde me convoquen, estaré debatiendo”, dijo León en una entrevista con la Red Uno.

Condori respondió que él tampoco tiene “ningún problema” para asistir a un debate porque es una forma de hacer conocer sus proyectos al electorado; sin embargo, pidió que sea un encuentro “sano” para enfrentar propuestas.

“Si en algún momento se nos dice que nos daremos tiempo (para el debate), no hay ningún problema, yo siempre asisto cuando es sanamente con las propuestas, pero cuando es con guerra sucia, sin hablar de los proyectos, prefiero no asistir porque es perder el tiempo”, afirmó.

Según datos oficiales del Órgano Electoral, Condori ganó en las elecciones subnacionales del 7 de marzo con 123.885 votos (45,62%) a León, que obtuvo 106.250 votos (39,12%), pero no fue suficiente para hacerse del cargo de Gobernador en primera vuelta porque no alcanzó la victoria con más del 50% de votos o con un 40% y una diferencia de 10 puntos respecto a su inmediato seguidor.